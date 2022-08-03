مصادر: 259.1 مليون سهم بلتون تستجيب لعرض شيميرا الإماراتية قبل ساعتين من الإغلاق

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن نسبة الأسهم المستجيبة للعرض المقدم من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية لشراء أسهم «بلتون» المالية القابضة بلغت نحو %56 من إجمالي رأسمال الشركة.

وقالت المصادر إن عدد الأسهم المعروضة للبيع على شاشات الصفقات الخاصة (OPR) بلغت 259.1 مليون سهم بإجمالي 4 طلبات فقط، قبل ساعتين فقط من انتهاء فترة سريان العرض المقرر لها جلسة اليوم الأربعاء.

وأرجعت المصادر في تصريحات سابقة للمال انخفاض الكمية المعروضة للبيع إلى ارتفاع سعر السهم على شاشات التداول، الذي يبلغ 1.6 جنيه، مقابل سعر عرض الشراء المقدم من الشركة الإماراتية البالغ 1.48 جنيه أي بزيادة بلغت %17.

وقالت المصادر إن شركة شيميرا للاستثمار ملتزمة بتنفيذ العرض حتى إذا حصلت على حصة المساهم الرئيسى فقط البالغة %56 أو حتى نسبة %51 فقط كحد أدنى، كما هو محدد فى عرض الشراء المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وترى المصادر أن «بلتون» ستستفيد من الزيادة الأخيرة فى حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر، ما يؤهلها للدخول كلاعب سمسرة أو مستشار مالى لعمليات استثمار مستقبلية من الجانب الخليجي، الأمر الذي سيعظم من قيمتها مستقبلًا.

ورجحت المصادر قيام الشركة الإماراتية بتنفيذ هيكلة إدارية بشركة بلتون المالية، عقب الانتهاء من عملية الاستحواذ المرتقبة، دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل.

يذكر أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية وافق مؤخرًا على الاستجابة لعرض شركة شيميرا، للاستحواذ على كل أو بعض أسهم «بلتون» المالية.

ووفقًا لآخر نموذج إفصاح صادر عن بلتون المالية للبورصة، بلغ إجمالي عدد أسهم الشركة 463.4 مليون، وتصل حصة أوراسكوم المالية %56 والباقى أسهم حرة تداول بنسبة %41.9.

وتستهدف «شيميرا» الاستحواذ على أسهم بلتون مقابل سعر 1.485 جنيه للسهم، حتى 417.13 مليون سهم بنسبة %90 وبحد أدنى 236.374 مليون سهم، بنسبة %51.

وتبلغ فترة سريان العرض 10 أيام عمل، بدأت من جلسة تداول 21 يوليو الماضى وتنتهى مع إغلاق جلسة تداول اليوم الاربعاء 3 أغسطس، على أن يتم تنفيذ العملية بالبورصة خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.