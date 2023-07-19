مصادر : نمتلك فائضا ضخما من الكهرباء لتلبية الاحتياجات.. وهذه أسباب تخفيف الأحمال

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ، أن تخفيف الأحمال ليس ناتجا عنها وأن الوزارة تمتلك القدرات اللازمة لتوفير وتلبية احتياجات جميع القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية والحكومية من الطاقة الكهربائية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ “المال” أن الوزارة مجبرة على تخفيف الأحمال لحماية الشبكة نظرا لارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري وأن التخفيف بدأ منذ يومين فقط.

وأشارت إلى أن الوزارة تمتلك فائضا ضخما من الطاقة الكهربائية يمكنها من تلبية كافة الاحتياجات حيث يصل الفائض لنحو 20 ألف ميجاوات نظرا للتوسعات الضخمة والاستثمارات التى تم ضخها على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء أعلن أن سبب تخفيف الأحمال يرجع إلى انخفاض كميات الغاز نتيجة الموجة الحارة وسيتم حل المشكلة تدريجيا.

وقالت المصادر إن القدرة الاستيعابية للشبكة القومية للكهرباء من الطاقة تصل لنحو 60 ألف ميجاوات وإن أقصى أحمال تم تسجيلها بلغ نحو 35 ألف ميجاوات.

وأصدر الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين، بشأن ارتفاع درجات الحرارة، قائلًا إن البلاد تتعرض لظاهرة مناخية بفعل امتداد منخفضي الهند الموسمي والسودان الموسمي معًا، خلال الأيام الحالية.

وأوضح فهيم في بيان له، أن منخفض الهند يتعمق على شمال البلاد ويتعمق منخفض السودان على مناطق جنوب الصعيد، مؤكدًا أنه بفعل المنخفضين تشهد البلد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، وتصل الحرارة في القاهرة والدلتا إلى 41 درجة، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط 42 درجة وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44 درجة.