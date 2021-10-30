طاقة

مصادر : ملف تغييرات رؤساء شركات الكهرباء على مكتب الوزير

توقعات بتغييرات محدودة في عدد من الشركات
عمر سالم 7:04 م, السبت, 30 أكتوبر 21 7:04 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ، أن ملف تغييرات رؤساء شركات الكهرباء وصل إلى مكتب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة للبت فيه.


وأضافت المصادر في تصريحات للمال، أن الدكتور محمد شاكر يشرف بنفسه على الملف، ولم يطلع أحدًا حتى الآن على التغييرات من عدمه، ولن يتم البت فيه قبل الانتهاء من عقد الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

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كهرباء
الكهرباء


وتوقعت المصادر حدوث تغييرات لبعض القيادات في رؤساء شركات الكهرباء البالغ اجماليها 15 شركة كهرباء ، ويتم مناقشة ملف كل منهما على حدي وفقا لنتائج الشركات العام المالى الماضي والفترة من العام الجاري

وأوضحت أنه تم الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية لكافة الشركات لمناقشة خطة تنفيذ مشروعات كل شركة خلال العام المالى 2020-2021 والمنتهي في يوليو الماضي ، بالاضافة الى نسب الفقد بكل شركة ونسب تحصيل فواتير الكهرباء والانجازات المحققه من عدمه.

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وأشارت المصادر إلى أن شاكر سيحسم أمره خلال نوفمبر المقبل على أقصي تقدير بعد تقييم الوضع بشكل كامل ، لافتا الى ان التغييرات ستكون محدودة وقد تشهد نقل بعض رؤساء الشركات لشركة اخري.


وأشادت المصادر بما حققه القطاع من انجازات بشكل كبير على مختلف الانشطه سواء الوفاء بالقدرات المطلوبة ، وتنفيذ الصيانات ورفع كفاءة كافة المحطات ، بالاضافة الى تحصيل جزء من المتأخرات ورفع نسب التحصيل.

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ويبلغ إجمالى عدد مشتركي الكهرباء على مستوي مصر ما يقارب 38 مليون مشترك ، كما يتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر 15 شركة تضم 9 شركات توزيع كهرباء و 6 شركات انتاج كهرباء بالاضافة الى شركة لنقل الكهرباء تتبع وزارة الكهرباء حاليا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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