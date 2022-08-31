مصادر مصرفية: لم نتلق أي تعليمات من «المركزي» بإلغاء الاعتمادات المستندية

قالت مصادر مصرفية لـ «المال» إن البنوك لم تتلقى أي تعليمات أو قرارات من البنك المركزي بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل حتى الآن.

وتداولت اليوم، انباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط المالية والمصرفية عن إلغاء البنك المركزي المصري قرار الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل.

وأعلنت وزارة المالية، أمس، أنها ستنفذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني.

وقال وزير المالية محمد معيط في البيان إن حزمة الإجراءات التي سيجري تنفيذها “خلال الأيام المقبلة” تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين “في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة”.

وأصدر البنك المركزي قرارًا، نهاية فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر الماضي.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مايو الماضي استثناء المواد الخام ومسلتزمات الإنتاح من قواعد الاعتمادات المستندية خلال الاجتماع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.