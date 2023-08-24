مصادر مسئولة لـ«المال» : رامي الدكاني لم يعتذرعن عدم الاستمرار كرئيس للبورصة



كشفت مصادر مسئولة ل «المال» أن رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية المنتهية ولايته اليوم الخميس، لم يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه مثلما تردد مؤخرا.



وأضافت المصادر أن مدة تكليف رامي الدكاني، رئيسا للبورصة المصرية انتهت بنهاية عمل جلسة اليوم، ومن ثم كان من الطبيعي أن يودع زملائه حتى صدور قرار التجديد.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعيين الدكاني، رئيسا للبورصة المصرية لأول مرة في 25 أغسطس 2022 وحتى جلسة اليوم الخميس 24 اغسطس 2023.



وأوضحت المصادر، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعيين رئيس للبورصة، سيصدر خلال ساعات.



وكشفت عن وجود اجتماع هام خلال ساعات لمناقشة مسألة التجديد لرامي الدكاني، رئيسا للبورصة المصرية لعام إضافي من عدمه، مؤكدة أن أسهمه مازالت مرتفعة للفوز بولاية جديدة.



وشددت المصادر، على أن رامي الدكاني سيحترم قرار الدولة بشأن تجديد توليه مسؤولية إدارة البورصة من عدمه،

وشغل الدكاني، منصب الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، قبل توليه إدارة البورصة المصريةوهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة في عام 2003، ثم دبلومة في الاستثمار من الأكاديمية العربية للتكنولوجيا في 2012.



وبدء حياته العملية في عام 2005، شاغلا منصب مدير تخطيط في شركة LinkdotNet ثم انتقل إلى العمل في بنك الاستثمار اتش سي في عام 2008، لينتقل بعدها إلى منصب نائب رئيس شركة الأهلي كابيتال، من عام 2009 وحتى عام 2017، ثم شغل منصب مستشار رئيس شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر من عام 2017.



وشغل الدكاني، عضوية لجنة الاستثمار في الشركة القابضة للتأمين في عام 2018، وعضوية مجلس إدارة شركة بي ام للتأجير التمويلي.

وأسس الدكاني، عدة شركات في عام 2017، منها inculsion لخدمات الدفع الإلكترونى، و شركة pride capital، لينتقل بعدها الى اتحاد البورصات العربية كٱمينا عاما في 2019 وحتى 2022.