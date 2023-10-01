مصادر لـ«المال»: 10 أكتوبر موعد مبدئى لإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء

كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم تحديد 10 أكتوبر الجارى كموعد مبدئى لإنهاء نظام تخفيف الأحمال، بالتنسيق بين وزارتى البترول والكهرباء، خاصة أن الأولى مسئولة عن توريد الوقود، ما يساعد على استقرار التغذية وأن الثانية لديها المحطات الكافية لتوفيرها.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها إعلان إنهاء نظام تخفيف الأحمال والذى تم العمل به منذ يوليو الماضي، ومن الممكن إعلان إنهاء تطبيقه خلال احتفالات أكتوبر المقبلة.

وأشارت إلى ارتفاع توريدات الغاز الطبيعى للمحطات بنسبة تصل إلى %6 نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع منتصف سبتمبر المنتهي.

وأضافت أن وزارة البترول رفعت الكميات الموردة للكهرباء بما يصل إلى 106 ملايين متر مكعب غاز يوميًا، مقارنة مع نحو 100 مليون منتصف سبتمبر.

وأوضحت أن هناك ثباتا فى توريدات المازوت للمحطات، ولم تفصح عن إجماليها، وكانت آخر كميات مسجلة نحو 17 ألف طن يوميًا، موضحة أن هناك استقرارا فى الشبكة القومية للكهرباء.

كما كشفت أن وزارة الكهرباء قامت بتشغيل محطات سيمنس الثلاث بما يقترب من طاقتها القصوى والتى تنتج نحو 14.4 ألف ميجاوات، وهى القدرات الأكبر بالشبكة القومية، لتوافر كميات الغاز الطبيعي، كما أنها الأعلى كفاءة والأقل فى استهلاك الغاز.

وأكدت المصادر أن هناك انخفاضا فى الاستهلاك لما يترواح بين 33-31 ألف ميجاوات مقارنة مع نحو 35.5 ألف خلال منتصف أغسطس الماضي، وهى أعلى أحمال تم تسجيلها، وسط توقعات بمزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة مع تحسن درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الوزارة أوقفت تخفيف الأحمال خلال يوم الجمعة نظرًا لانخفاض الاستهلاك وتوقف عمل المصالح والوزارات والمصانع، مؤكدة أن إجمالى القدرات التى يتم تخفيفها يصل لنحو 130 ميجاوات فى الساعة وبإجمالى نحو 1600 ميجاوات على مدار اليوم.

ويبلغ إجمالى إنتاج مصر حاليا من الغاز الطبيعى بين 6.5 و6.8 مليار قدم مكعب يوميا، يوجه الجزء الأكبر منه لمحطات الكهرباء والصناعة.

كان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا قد أكد فى 19 يوليو الماضي، أن مصر تستهدف تصدير الغاز مجددا بحلول أكتوبر، وأن معظم الإنتاج يستخدم محليا فى الصيف، لكن هناك كميات فائضة متاحة للتصدير خلال فصل الشتاء.