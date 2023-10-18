مصادر لـ«المال»: صفقة فوري تمت ضمن عملية إعادة هيكلة داخلية بالشركة

شهدت البورصة المصرية صباح اليوم تنفيذ صفقة ذات حجم كبير بقيمة 903 ملايين جنيه، على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

وتم تنفيذ الصفقة على 161.408 مليون سهم، بقيمة إجمالية 903.887 مليون جنيه للسهم، وفقا للبورصة المصرية اليوم.

وقالت مصادر لـ”المال”، إن هذه الصفقة تمت في إطار عمليات إعادة هيكلة داخلية بالشركة، وإن سعر السهم في الصفقة بلغ 5.59 جنيه للسهم، بينما يُتداول بجلسة اليوم حتى الآن عند مستوى 5.010 جنيه.

وارتفعت أرباح فوري 231.3% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليسجل صافي أرباحها 324.8 مليون جنيه مقارنة بـ98.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 283.06 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 52.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباحاً بلغت نحو 41.79 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل أرباح بقيمة 45.74 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2022.