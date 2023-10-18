مصادر لـ«المال»: صفقات «آراب ديري» و«الكابلات» عمليات إعادة هيكلة داخلية

كشفت مصادر مًطلعة لـ”المال”، إن الصفقات التي تمت على شركات أراب ديري، والكابلات الكهربائية جاءت في إطار عمليات إعادة هيكلة داخلية داخل الشركتين التابعتين لشركة جدوى الصناعية.

ووفقا لما نُشر عبر شاشة البورصة المصرية اليوم، فقد تم تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على شركة الكابلات الكهربائية لعدد 202,000,000 سهم بقيمة 128,270,000 جنيه، وأخرى على شركة آراب ديري لمنتجات الألبان لعدد 41,976,439 سهم بقيمة 53,729,842 جنيه.

والشركات تابعة لشركة جدوى الصناعية، التي تبلغ مساهمتها 76.29% في شركة الكابلات الكهربائية المصرية، و45.46% في شركة آراب ديري للألبان.45.46%، وفقا للقوائم المالية المجمعة للأولى.

يذكر أن شركة جدوى ارتفعت أرباحها بنسبة 237.5% خلال فترة النصف الأول من عام 2023، حيث سجلت صافي ربح بقيمة 562.59 مليون جنيه، مقابل مبلغ 166.67 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.