مصادر لـ«المال» : رامي الدكاني رئيسا للبورصة المصرية عاما إضافيا

كشفت مصادر مطلعة لـ”المال”، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرارا رسميا خلال ساعات بالتجديد للأستاذ رامي الدكاني، رئيسا البورصة المصرية لمدة عام إضافي حتى أغسطس 2024.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بتعيين الدكاني، رئيسا للبورصة المصرية لأول مرة في 25 أغسطس 2022.

وشغل الدكاني، منصب الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، قبل توليه ادارة البورصة المصريةوهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة في عام 2003، ثم دبلومة في الاستثمار من الأكاديمية العربية للتكنولوجيا في 2012.

وبدء حياته العملية في عام 2005، شاغلا منصب مدير تخطيط في شركة LinkdotNet ثم انتقل الى العمل في بنك الاستثمار اتش سي في عام 2008، لينتقل بعدها الى منصب نائب رئيس شركة الاهلي كابيتال، من عام 2009 وحتى عام 2017، ثم شغل منصب مستشار رئيس شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية خلال الفترة من مايو الى ديسمبر من عام 2017.

وشغل الدكاني، عضوية لجنة الاستثمار في شركة القابضة للتأمين في عام 2018، وعضوية مجلس ادارة شركة بي ام للتأجير التمويلي.

وأسس الدكاني، عدة شركات في عام 2017، منها inculsion لخدمات الدفع الالكترونى، و شركة pride capital، لينتقل بعدها الى اتحاد البورصات العربية كٱمينا عاما في 2019 وحتى 2022.