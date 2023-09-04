مصادر لـ«المال»: «المتحدة للتبغ» فوضت «جلوبال للاستثمار» لإنهاء صفقة «الشرقية للدخان»

كشفت مصادر مسئولة لـ”المال” أن شركة المتحدة للتبغ فوضت شركة جلوبال للاستثمار القابضة لإنهاء صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”.

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن أمس الأحد، عن توقيع اتفاقية مع شركز جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة لبيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار بجانب 150 مليون دولار سيوفرها المشتري لتغطية المواد اللازمة لتصنيع التبغ.

وأضافت المصادر أن جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة مملوكة بحصة أغلبية لأحد مستثمري شركة المتحدة للتبغ التي فازت من قبل بالرخصة الثانية لتصنيع السجائر.

وكشفت المصادر أن رجل الأعمال الإماراتي أبوبكر الحسيني يمتلك بشخصه وعبر ذراعه الاستثمارية (شركة المصرية البريطانية للاستثمار) حصة الأغلبية تصل لـ 90% من أسهم جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، بينما تؤول النسبة المتبقية لرجل الأعمال الشهير محمد العبار.

ووفقا للمصادر والبيانات الرسمية فإن صفقة “جلوبال – الشرقية للدخان” قد كشفت عن هيكل ملكية شركة المتحدة للتبغ، إذ بات أبوبكر الحسيني -رجل الأعمال الإماراتي- المساهم الرئيسي بها مع مستثمرين إماراتيين آخرين، بجانب حصة الشرقية للدخان المالكة لـ 24%.

يذكر أنه تم تأسيس شركة المتحدة للتبغ للحصول على الرخصة الثانية لتصنيع السجائر بمصر، بمساهمة 76% لمستثمرين إماراتيين لم يكشف عنهم و 24% للشرقية للدخان.

وحققت الشرقية – إيسترن كومباني أرباحا بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وسيتوزع هيكل ملكية “الشرقية للدخان” عقب الصفقة بين “جلوبال للاستثمار القابضة” بنحو 30%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بـ 20.9% و؜صندوق استثمار “ألان جراي” بـ 7.2% من الأسهم، و”اتحاد العاملين المساهمين” 5.2%، والباقي أسهم تداول حر، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 2.250 مليار جنيه.