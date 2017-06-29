مصادر : لا إعفاءات .. رفع أسعار الكهرباء على جميع الشرائح

تطبيق الزيادة بداية من فاتورة يوليو 3 قروش زيادة على أقل شريحة "مراعاة لمحدودي الدخل" أعلى شريحة ستحاسب بأكثر من سعر التكلفة عمر سالم قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن محمد شاكر وزير الكهرباء سيعلن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء نهاية الأسبوع المقبل على

تطبيق الزيادة بداية من فاتورة يوليو

3 قروش زيادة على أقل شريحة “مراعاة لمحدودي الدخل”

أعلى شريحة ستحاسب بأكثر من سعر التكلفة

عمر سالم

قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن محمد شاكر وزير الكهرباء سيعلن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء نهاية الأسبوع المقبل على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من فاتورة شهر يوليو المقبل، مع عدم استثناء أي شريحة من تلك الزيادة.

وقالت المصادر :” مجلس الوزراء حسم الزيادات الجديدة خلال اجتماعه الخميس الماضي قبل اجازة عيد الفطر، لكن تأخر إعلانها يعود لسفر الوزير خارج مصر”، وأوضحت أن أعلى شريحة والتى يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات / ساعه ستسحاسب بنحو 1.20 جنيه لكل كيلووات / ساعه، فيما يتوقع أن يتم زيادة نحو قرشين إلى 3 قروش على الشريحة الأولى والتى تستهلك نحو 50 كيلووات / ساعة مراعاة لمحدودي الدخل.

وتابعت :”كان من المستحيل اعفاء أي شريحة خاصة بعد زيادة أسعار الوقود بشكل كبير”، وأوضحت أن متوسط تكلفة انتاج الكيلووات / ساعه ارتفعت لنحو 96 قرشا، مقارنة بـ 63 قرشا لكل كيلووات، فضلا عن الضغوط التي تعانيها بعد تحرير سعر الصرف.

ورفعت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43 % ، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%، وﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6 % ، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.