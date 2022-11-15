مصادر: «كايى» تبحث عن شريك جديد.. و«نيو موتورز» تتمسك بالوكالة

انتشرت أنباء بسوق السيارات عن إجراء مباحثات بين ممثلى شركة «كايي» الصينية وعدد من رجال الأعمال والمصنعين المحليين لتعيين وكيل جديد بديلًا عن شركة «نيو موتورز»، حسبما ذكر عدد من المصادر.

فى المقابل، أكد عيسى المطيرى، الشريك الخليجى فى شركة «نيو موتورز» الوكيل الحالى للعلامة التجارية «كايى» فى مصر، أنها ما زالت محتفظة بحقوق وكالتها الحصرية مع الماركة الصينية فى السوق المحلية.

يذكر أن «المطيرى» يستحوذ أيضًا على وكالة سيارات «كايى» فى الكويت.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت بحث خطط الشركة الصينية فى مصر التى تتضمن مشروعًا للتصنيع المحلى لبعض طرازاتها، بالتعاون مع أحد المصانع المحلية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى و«الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، موضحًا أن شركته تعمل على تنفيذ المشروعات المتفق عليها مع الجانب الصيني، إلا أن الإجراءات والقيود الاستيرادية أجلت تلك الخطوة.

وأضاف أن الشركة الأم لم تقم بإجراء أى مباحثات مع أحد الكيانات المصرية حول تعيين أو اختيار وكيل جديد لها فى مصر، مؤكدًا أن الشريك الصينى «كايي» لديه الثقة الكاملة فى «نيو موتورز» كشريك محلي.

عيسى المطيرى: افتتاح صالات عرض قريباً

وكشف عن سعى الشركة لتنفيذ خطة توسعية لـ«كايي» تتمثل فى تدشين العديد من الفروع ومراكز الصيانة المعتمدة، التى من خلالها يتم رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، علاوة على تقديم المزيد من الطرازات الجديدة التى تتناسب مع متطلبات السوق خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد عادل جودة، رئيس شركة «نيو موتورز» أنها تقوم بمزاولة نشاطها كوكيل محلى للعلامة الصينية «كايي» ولها كل الحقوق الحصرية لاستيراد طرازاتها وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، فضلًا عن تنفيذ خططها التوسعية فى السوق المحلية.

وأوضح أن «نيو موتورز» قامت منذ أيام بالتعاقد على استيراد كميات من طرازات العلامة الصينية «كايي» موديلات 2023، إضافة إلى شحنة من قطع الغيار التى سيتم توريدها للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن العلامة الصينية «كايي» أعلنت عن بدء نشاطها فى مصر، من خلال تعيين شركة «نيو موتورز» وكيلاً لها بالنصف الأول من العام الحالى.

وقامت «نيو موتورز» بطرح طراز «كايى X3 Pro» الذى ينتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة قدرها 154 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكى من طراز «CVT».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانزلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – مساعد الفرامل الفجائية BA – برنامج التحكم فى ثبات السيارة الإلكترونى ESP – نظام مراقبة الجر TCS – أنظمة المساعدة على التلال HA – فرامل يدوية كهربائية EPB – مثبت ومحدد سرعة – مساعد الحارة المرورية – مساعد ركن – حساسات ركن خلفية».