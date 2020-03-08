مصادر: قناة السويس تمد اتفاقية عبور ناقلات «الإيثان» مع الشركة الهندية 5 سنوات

تعد شركة Reliance الهندية، كبرى شركات العالم فى مجال الطاقة والبتروكيماويات، وتحتل المرتبة الثامنة بين أفضل شركات الطاقة العالمية البالغ عددها 250 شركة عالمية.

علمت “المال” أن هيئة قناة السويس جددت تعاقدها مع الشركة الهندية “Reliance ” لاستخدام مرفق قناة السويس بداية من 2020 لمدة خمس سنوات قادمة، كممرحصرى في عبور ناقلات غاز الايثان بدلاً من المرور من طريق رأس الرجاء الصالح فى مقابل حصولها على نسبة تخفيض تصل الي 5%

وجاء التعاقد مع قناة السويس بناء على توقيع الشركة الهندية Reliance عقود طويل الأجل مع المنتجين الأمريكيين من أجل استيراد غاز الإيثان من الولايات المتحدة الأمريكية، لاستخدامه كمدخل وسيط فى صناعات البتروكيماويات الصاعدة فى الهند فى الآونة الأخيرة. الصين تسجل المرتبة الثالثة في حجم البضائع القادمة

ويذكر أن ناقلات غاز الإيثان أول ناقلات من نوعها تظهر فى النقل البحرى وقناة السويس بشكل خاص، وعقدت شركة Mitsui OSK Lines اتفاقاً مع شركة Reliance فى ديسمبر 2014 لتشغيل وصيانة 6سفن تابعة لشركة VLEC، المقرر استخدامها لنقل الإيثان السائل من الولايات المتحدة إلى الهند.

ويبلغ طول سفينة غاز الإيثان الواحدة 222.85متر، وعرض 36.49 متر، بحمولة تبلغ 57494 طنًا.

وفي السياق نفسه أكد تقريرإدارة المعلومات الامريكية في أواخر يناير الماضي أن أمريكا صدرت أكثر من 150ألف برميل من الايثان يوميا الي الهند خلال عام 2019.

وتعد شركة Reliance الهندية، كبرى شركات العالم فى مجال الطاقة والبتروكيماويات، وتحتل المرتبة الثامنة بين أفضل شركات الطاقة العالمية البالغ عددها 250 شركة عالمية.