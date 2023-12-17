مصادر طبية: استشهاد 5 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي على طولكرم بالضفة الغربية

اُستشهد 5 فلسطينيين على الأقل خلال حملة مداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد.

وأضافت أن اثنين منهم قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية يوم الأحد.

وذكرت وزارة الصحة، أن فلسطينيا آخر توفي اليوم الأحد متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية قبل أيام قليلة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يكثف العمليات ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية.

وأكدت إسرائيل يوم الخميس مقتل “أكثر من 10” وصفتهم بأنهم “إرهابيون” في مداهمات لجنين حيث تتواجد عدة جماعات فلسطينية مسلحة.



