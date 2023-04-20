مصادر: صادرات النفط من موانئ غرب روسيا تقترب من أعلى مستوى في 4 سنوات

تتجه شحنات النفط من الموانئ الغربية الروسية إلى الارتفاع في أبريل الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2019 لتتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج، حسبما ذكرت مصادر مطلعة في قطاعي التجارة والشحن.

وسترتفع صادرات الخام الروسي ونقله من موانئ بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك في أبريل إلى أكثر من عشرة ملايين طن صعودا من 9.7 مليون طن في مارس.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في العاشر من فبراير إن روسيا ستخفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس ثم تعهد في مطلع أبريل بالتوسع في خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وفي مطلع أبريل، أعلنت السعودية ومنتجو النفط الآخرون في تحالف أوبك+ خفضا إضافيا بنحو 1.16 مليون برميل يوميا لتنضم إلى مبادرة روسيا لخفض الإنتاج.

ولم يتضح ما إذا كان ارتفاع صادرات روسيا يعني أنها حدت من خفض إنتاجها.وأضافت المصادر أن الصيانة الموسمية في المصافي الروسية في أبريل ربما تفسر ارتفاع صادرات الخام إذ إن السوق المحلية في البلاد بحاجة إلى نفط أقل.

وأظهرت بيانات من مصادر بقطاع النفط وحسابات أجرتها رويترز أن طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة سترتفع إلى 3.132 مليون طن بعدما سجلت 1.684 مليون طن في مارس.

وقالت المصادر الثلاثة لرويترز طالبة عدم ذكر أسمائها إن صادرات خام الأورال من بريمورسك ستصل إلى نحو 4.4 مليون طن في أبريل فيما سيشحن ميناء أوست لوجا ثلاثة ملايين طن من خام الأورال الروسي وكيبكو من قازاخستان.

وذكرت المصادر أن إجمالي صادرات خام الأورال وخام كيبكو وخام سيبيريا الخفيف من ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود سيصل إلى نحو 2.7 مليون طن.