مصادر: شركة السويدي تتولى تنفيذ وتشغيل محطات شحن الأتوبيسات الكهربائية في الإسكندرية

كشفت مصادر مطلعة عن توسع هيئة النقل العام في استخدام الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، وذلك بعد تركيب محطات شحن الاتوبيسات التي تعتمد عليها تلك الاتوبيسات في عملية الشحن.

وأضافت المصادر، أنه تم اسناد تنفيذ تلك المحطات بجراجات الهيئة لشركة السويدي للنقل والتوزيع T&D إحدى شركات السويدي إليكتريك، والتي انتهت حتى ألآن من تركيب 3 شواحن والتي تقوم بتغذية 15 أتوبيس تم تسييرها، حيث يقوم كل شاحن بتغذية 5 أتوبيسات.

وذكرت أنه من المقرر أن يتم تركيب شواحن في جراجات الهيئة خاصة بجراج محرم بك، وجراج منطقة شرق الإسكندرية، وذلك بهدف خدمة 40 أتوبيس جديدة تم التعاقد على توريدها لصالح هيئة النقل العام بالاسكندرية، والتي من المقرر ان يتم تشغيلها خلال العام الجاري، والعام المقبل 2024 .

وكان قد أكد محافظ الإسكندرية بداية العام الجاري على أن تشغيل الاتوبيس الكهربائى إلى الإسكندرية، يعد إضافة غير مسبوقة لدعم وتطوير وتحسين أنظمة النقل العام داخل المحافظة لمواجهة الزيادات المستمر فى احتياجات النقل، ولتقليل استنزاف موارد الدولة من المواد البترولية، بالإضافة إلى مواجهة التلوث البيئى، مشيرا إلى أن المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلى تنتج عوادم تحتوى على مواد تؤثر على البيئة.

وأوضح الشريف أنه يجرى تجهيز 25 أتوبيسا كهربائيا، لتكتمل الدفعة المكونة من 40 أتوبيسا ذات مواصفات تحتوى على مكيفات ونظام تتبع، ومجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، ومزودة بنظام wifi، ويسع الواحد منها 90 راكبا، وتصل السرعة إلى 80 كم فى الساعة، وقدرة المحرك تبلغ 300 كيلو وات، أى فيما يعادل 420 حصانا، وقدرة البطاريات 324 كيلو وات فى الساعة، ونظام الشحن يصل من 3 إلى 4 ساعات للمحرك والدائرة المساعدة 24 فولت، والمسافة المقطوعة بعد إعادة الشحن 250 كم بعدم استخدام التكييف و210 كم بعد استخدام التكييف، وقطع الغيار المطلوبة لبرنامج الصيانة تعمل لمدة 10 سنوات، والبطاريات تعمل لمدة 8 سنوات، الشاسيه والهيكل عمره الافتراضى 7 سنوات، نظام القدرة يشمل المحركات الكهربائية والأجزاء والملحقات الكهربائية عمرها الافتراضى 5 سنوات.

ولفت محافظ الاسكندرية، إلى أنه سيتم تيسير الاتوبيسات الصديقة للبيئة التى تعمل بالكهرباء والغاز فى الخطوط والمسارات التى تخدم قطاع عريض من الجماهير بشوارع شرق وغرب المدينة، كونها تعمل بالوقود الآمن وتحافظ على البيئة، وتظهر الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية أمام أهلها وزوارها.

وأشار الشريف إلى أن هذه الأتوبيسات على أعلى مستوى من الجودة داخلياً وخارجياً لتكون بمثابة وسيلة مواصلات كريمة للمواطنين، كما أشار إلى أن هناك بروتوكول يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة.