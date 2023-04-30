مصادر: شركة السكر والصناعات التكاملية تستهدف تطوير وحداتها النهرية ببيع 5 وحدات خلال مايو

تستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تطوير الوحدات النهرية بالشركة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة تطوير مختلف القطاعات الخاصة بها، حسب مصادر بالشركة.

وأضافت المصادر، بشركات الصناعات المعدنية، أن الشركة أخطرت تلك الشركات بأنه من المقرر بداية مايو المقبل موعدا لمزايدة بيع 5 وحدات نهرية، وذلك بين الشركات المتخصصة العاملة في نشاط الخردة الخاصة بالسفن والبارجات النهرية.

وتمتلك الشركة العديد من الوحدات النهرية والتي تقوم بنقل العديد من البضائع، ووضعت خطة للتخلص من الوحدات القديمة واستبدالها بوحدات جديدة، حيث تمتلك نحو 140 وحدة قديمة، وتستهدف الشركة الاعتماد على وحدات جديدة لتقليل استهلاك السولار، ويمكنها النقل عبر مختلف المناطق والمحافظات الواقعة على نهر النيل، خاصة من الحوامدية إلى صوامع الإسكندرية.

وفقاً لبيانات وزارة النقل، يصل طول المسارات الرئيسية للنقل النهري إلى حوالي 1800 كيلومتر، يُنقل من خلالها نحو 500 مليون طن من البضائع سنوياً، تمثل ما نسبته 0.8 في المائة فقط من إجمالي حجم البضائع التي يجري نقلها. وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بنسبة إسهام النقل النهري في نقل البضائع، إلى 10 في المائة، خلال الـ15 عاماً المقبلة.



ووفقاً للبيانات، فإن أهم السلع، التي يستخدم فيها النقل النهري، المنتجات البترولية، والأسمنت، والحجر الجيري، والفحم الحجري، والفوسفات، بينما يستحوذ النقل البري على 95.7 في المائة من حركة البضائع، تليه السكك الحديدية بنسبة 3.5 % . .