مصادر: شركات إدارة المحافظ وقطاعات الاستثمار بالبنوك ضمن خطة المركزى للتنشيط

كشفت مصادر مطلعة فى سوق المال أن خطة البنك المركزى المصرى التى يتم إعدادها حاليًا لضخ 20 مليار جنيه فى البورصة تتضمن توزيع تلك الحصيلة على عدة محاور، أبرزها توجيه جزء منها لشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية، وتشمل خطة تنشيط البورصة أيضاً جزءا ً من محافظ بنك الاستثمار القومى.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن يوم 22 مارس الماضى عن دعم البورصة فى مواجهة آثار تفشى فيروس كورونا السلبية، وذلك عبر ضخ 20 مليار جنيه يتم تخصيصها من قبل البنك المركزى.

وأضافت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الجزء الذى سيتم استثماره من خلال شركات إدارة المحافظ المالية سيوجه لأكبر 4 أو 5 شركات فى سوق إدارة المحافظ المالية، مرجحة أن تكون منها شركات إدارة محافظ حكومية تابعة لأكبر البنوك المصرية.

وتابعت إن إدارات الاستثمار فى البنوك ستكون ضمن جهات إدارة مبالغ الدعم فى البورصة.

وتوقعت المصادر أن يتم احتساب 3 مليارات جنيه أعلن عنها بنكا الأهلى ومصر ضمن المبادرة أيضا.

يُذكر أن بنكى الأهلى المصرى و مصرأعلنا مطلع مارس الماضى عن ضخ استثمارات فى البورصة بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه، بواقع 1.5 مليار جنيه لكل منهما.

وقالت المصادر إن البنك المركزى يدرس حاليًا المقترح الذى تم تقديمه سابقا لدعم شركات السمسرة فى البورصة من خلال منحها قروضا ميسرة لتمويل عمليات الشراء الهامشى أو ما يعرف بـ “المارجن” مشيرة إلى أنه إذا تمت الموافقة على هذا الأمر فستدخل ضمن حزمة العشرين مليار جنيه أيضا.