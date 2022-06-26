مصادر: رئيس جمعية مستثمري الغاز أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الأعمال المصري القطري

علمت “المال” من مصادر مسئولة أن الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز أبرز المرشحين لتولي رئاسة مجلس الأعمال المصري القطري خلفا لمحرم هلال.

ويشغل سعد الدين رئاسة مجلس إدارة مجموعة “سعد الدين للغازات البترولية”، وسابقا منصب نائب رئيس مجلس الأعمال القطري .

وتتبنى وزارة التجارة والصناعة حاليا خطة لإعادة تفعيل دور مجلس الاعمال المصرى القطرى.

ومن المقرر أن يتم اختيار عدد من رجال الأعمال لعضوية المجلس الفترة القادمة، تمهيدا لاعتماد التشكيل الجديد وبدء اجتماعات المجلس بشكل رسمي .

وتأتي إعادة تشكيل المجلس بعد فترة من توقف أعماله ، بالإضافة إلى تخارج عدد من أعضائه.

ولفتت المصادر إلى أن إعادة تفعيل دور مجلس الاعمال المصرى القطرى ستسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي ، وزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة.

كانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التقت الأسبوع الماضي بنظيرها القطري محمد بن حمد بن جاسم آل ثانى ، وتناول اللقاء الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك بجانبيه .

يأتى ذلك بالتزامن مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد الى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة القطاعات.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت في الربع الأول من العام المالي الجاري 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

من جهة أخرى قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%.