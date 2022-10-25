مصادر : رئيس الوزراء يصدر تعليمات بالتعطيل المؤقت لقرار منح تراخيص المكملات لهيئة الدواء

كشفت مصادر مسئولة بقطاع المكملات الغذائية فى تصريحات خاصة للمال أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات لهيئة الدواء بالتعطيل المؤقت لقرار 572 لحين الانتهاء من دراسته من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

ووفقا للقرار 572 سيتم نقل تبعية منح تراخيص شركات ومنتجات المكملات الغذائية لهيئة الدواء ، بدلا من تبعيتها حاليا لهيئة سلامة الغذاء” ، وكذلك الغاء تراخيص تصنيع وتداول الاصناف الصادرة من “الاخيرة “.

وكانت هيئة الدواء أصدرت القرار سالف الذكر خلال شهر سبتمبر الماضى ، ونشر بالجريدة الرسمية ، الامر الذى اثار حفيظة مصنعى وتجار المكملات الغذائية حينها ، مؤكدين أن القرار سينعكس بالسلب على الصناعة والتصدير ، خاصة أن هيئة السلامة الغذاء تقدم المزيد من التيسيرات والسرعة فى اجراءات تسجيل الاصناف والتراخيص الممنوحة للشركات كما أن قيمة الرسوم التى تطلبها فى متناول صغار المصنعين.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن هيئة سلامة الغذاء ، حصلت “المال ” عليها ، فإن عدد الشركات المرخصة بالهيئة بلغ 3267 ، وعدد المنتجات المتداولة بالسوق وصل الى 2500 من جميع الانواع .

ويقارب عدد المنتجات تحت التسجيل نحو 5000 منتج ، وعدد المصانع المرخصة من الهيئة يبلغ 27 مصنع من ضمنهم 20 مصنع تحت الانشاء.

و بناء على ذلك كلف رئيس الوزراء المختصين بتشكيل لجنة تضم كلا من (هيئتى الدواء وسلامة الغذاء ، لدراسة ومناقشة القرار 572.

وعقدت تلك اللجنة اولى اجتماعتها منذ أيام بحضور ممثلى القطاعات المعنية المختلفة وهى غرف الصناعات الغذائية ، وصناعة الادوية وهيئة الدواء و سلامة الغذاء وممثل عن الرقابة الادارية ) ، واستهدف الاجتماع التوصل لحل قاطع لفض الاشتباك بين الهيئتين ، وفقا للمصادر. .

وابرز المواد التى تضمنها قرار 572 لسنة 2022 ، ان المستحضرات المسجلة هى التي تحتوي علي مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التى يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.

ووفقا للقرار سيتم تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها، على أن تكون مدة سريان إخطار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المحلية عشر سنوات.

ويجوز تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المستوردة – وفقًـا للاعتبارات الفنية ومتطلبات السوق المحلى الذى تقيمه وترصده الهيئة – وتكون مدة سريان إخطارهـا ثـلاث سنوات كمرحلة انتقالية حتى إعادة تسجيلها كمستحضرات طبية تكميلية محلية ، بحسب القرار.

كما يصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئة الـدواء المـصرية داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها.

وبحسب القرار يتم إلغاء إخطار تسجيل المستحضر الطبي التكميلي إذا لم يتوافر بالأسواق بصفة متصلة لمدة ثمانية عشر شهراً ، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على تقريـر فنـي مسبب من الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.

وكانت المال قد نشرت فى وقت سابق ان الشركات المصنعة للمكملات الغذائية تعتزم للجوء للقضاء لحماية استثماراتها من ذلك القرار الذى سبكبدها خسائر فادحة حال تطبيقه ، و قد يؤدى الى اغلاق تام للعديد من المصانع.