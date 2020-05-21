مصادر: دخول فيسبوك نشاط التجارة الإلكترونية يعزز المنافسة بشرط

قالت مصادر فى شركات خدمات التسوق الإلكتروني، إن دخول فيسبوك كلاعب جديد فى مجال التجارة الإلكترونية خطوة جيدة تعزز المنافسة بين جميع الشركات ولكن بشرط ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المصرية المنظمة للنشاط .

وأوضحت لـ”المال” أن تداعيات فيروس كورونا من غلق للمولات والمحال التجارية تعزز فرص نجاح دخول لاعبين جدد للنشاط مع اتجاه المستخدمين نحو مواقع التسوق الإلكتروني والشراء الجماعي أونلاين بعيدا عن التجمعات خوفا من الإصابة بالعدوي، كما نوهت أن تجربة فيسبوك عبر خدمة الـ market place كمنصة للتبادل التجاري بين الأفراد وبعضهم جيدة إلا أنه يصعب تعميمها بهذا الشكل على التعاملات بين الشركات والمستخدمين.

وأكدت أن شركات التجارة الإلكترونية الثلاث العاملة بالسوق المصرية وهي (جوميا) و(سوق دوت كوم ) و( نون دوت كوم ” لديهم ميزة تنافسية مقارنة بالفيسبوك تتمثل فى إتاحة التواصل مع العملاء عبر خدمة عملاء ضخ استثمارات كبيرة فى تجهيز وتأهيل البنية التحتية الخاصة بالمجال مع امتلاك استراتيجيات واضحة للمسئولية المجتمعية.

ومن المقرر أن شركة فيسبوك اختبار خدمة البيع والشراء عبر تطبيقاتها والمعروفة بـ Facebook shop في مصر خلال يونيو المقبل .

وقال مصدر مسئول فى الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ”المال”، إن فيسبوك بدأت اختبار Facebook Shops مع مجموعة فرعية من الشركات على منصتنا على مستوى العالم ونتوقع أن نبدأ الاختبار مع الشركات في مصر في يونيو.



وأعلن مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك الثلاثاء الماضي عن إطلاق خاصية الشراء والبيع مباشرة عبر تطبيقات فيس بوك المختلفة ومنها إنستجرام .

ويستهدف التحديث الجديد مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي البيع المباشر علي تطبيقات فيسبوك في ظل تداعيات فيروس كورونا.