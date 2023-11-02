مصادر: خفض إمدادات الغاز لصناعة الأسمدة لن يطول.. وتراجع مرتقب فى سحب «الكهرباء» بحلول الشتاء

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن تخفيض إمدادات الغاز الطبيعى لصناعة الأسمدة إجراء مؤقت لن يطول، وتم اللجوء إليه للمواءمة ما بين تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وتحديات زيادة معدلات سحب قطاع الكهرباء من الغاز، بالتزامن مع تأثر وارداته من الخارج.

وخفَّضت الحكومة إمدادات الغاز لعدد من شركات ومصانع الأسمدة منذ أيام، فى أعقاب إعلان مجلس الوزراء تراجع واردات الغاز من 800 مليون قدم يوميًا إلى صفر حاليًا، وزيادة الاستهلاك بشكل يفوق المعدلات الطبيعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

ورجحت المصادر أن تشهد الفترة القادمة تخفيف السحب، والضغط على استهلاك محطات الكهرباء للغاز الطبيعى، بالتزامن مع حلول الموسم الشتوى وانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت أن قطاع الكهرباء يلتهم النصيب الأكبر من إجمالى إنتاج ومعروض الغاز الطبيعى فى مصر، بما يقرب من %60 يليه «الصناعة» بنحو %25 تقريبًا، والنسبة المتبقية موزعة على استهلاك «البترول» ومشتقات الغاز والمنازل والسيارات.

على صعيد آخر، طالب الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، بتحرير سعر الغاز الطبيعى، مع تسويقه محليًا بتكلفته الفعلية، وبقيمة تقارب مثيلتها العالمية.

وأكد “سعد الدين” جدوى التعامل بمنظومة الدعم النقدى لتعويض المستحقين وإحلاله محل «العينى».

وقال إن الشتاء يشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى حجم الطلب على الغاز عالميًا، وهناك فارق ضخم بين سعر تصديره من مصر وبيعه لقطاع الصناعة محليًا .

وأضاف أن فروق الأسعار الكبيرة تحرم الدولة من عوائد دولارية ضخمة، وفى الوقت نفسه دعم المنتج يحمل الدولة أعباء إضافية، ويزيد من عجز الموازنة؛ لذلك لا بديل سوى تسويق الغاز والبوتاجاز وأى سلعة مدعومة حالياً بسعر تكلفتها الفعلى .

وأكد أن وجود سعرين للسلعة “تكلفتها الفعلية، وقيمة بيعها محليًا” يخلق الأزمات ويكررها.

فيما كشف مصدر مسئول فى غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أنهم تلقوا تأكيدات بأن خفض كميات الغاز مؤقت لحين تحسن الطقس.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن الخفض سيكون لمدة أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وستحاول الجهات المسئولة التوصل لحلول فى أسرع وقت ممكن بالتنسيق بين المستثمرين ووزارة البترول.

وأكد أن خفض كميات الغاز سيضر بالمصانع، وسيؤثر على الطاقة الإنتاجية، فى ظل احتياجهم لزيادتها للوفاء بالعمليات التصديرية، ما سينعكس على قيمة الصادرات المصرية.

رئيس الطاقة بالصناعات: تحرير سعره والتعامل بالدعم النقدى.. الحل الوحيد لمنع تكرار الأزمات

من جانبه، قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنه لم يتم إبلاغه بأى خفض فى كميات الغاز أو الوقود الموردة لمصانع مواد البناء حتى الآن.

وأضاف «عبدالحميد» لـ«المال» أن خفض الغاز يكون على الصناعات الكيماوية والأسمدة باعتبارها تمثل بالنسبة لها مدخلاً رئيسياً فى الإنتاج، أما مواد البناء فتستخدمه لتشغيل الماكينات.

فيما كشف أيمن العشري، رئيس مجموعة العشرى للحديد والصلب، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن المصنع والغرفة لم يتم إخطارهما بأى تخفيض فى كميات الغاز الموردة.

وأشار «العشرى» لـ«المال» إلى أن الكميات الموردة للمصانع كافية، وهناك تواصل مستمر مع الحكومة، لاسيما أن الحديد من الصناعات الإستراتيجية فى الدولة.

فيما أكدت مصادر فى قطاعات الصناعات الغذائية والملابس أنه لم يتم إبلاغهم بأى قرار أو إجراء لخفض إمدادات الغاز، خاصة أن الجزء الأكبر من الاستهلاك يكون من الطاقة الكهربائية.