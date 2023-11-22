مصادر حكومية تتوقع طرح مناقصة لاستيراد 100 ألف طن سكر خام برازيلى قبل نهاية 2023

توقعت مصادر حكومية طرح مناقصة لاستيراد 100 ألف طن سكر خام، من البرازيل قبل نهاية العام وذلك لتكريرها بمصانع «السكر والصناعات التكاملية»، وعرضها فى البورصة المصرية للسلع على شركات التوزيع والتعبئة، تمهيدًا لضخها بمعارض ومنافذ مبادرة تخفيضات الأسعار.

صرحت المصادر لـ»المال» بأن تلك الكميات المرتقب استيرادها ستعمل على زيادة المعروض من السكر، والذى يتم طرحه بسعر 24 ألف جنيه للطن، وبيعه للمستهلكين بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمعارض السلعية.

وأضافت أنه يتم حاليًا تكرير 149 ألف طن سكر خام بمصنع التكرير فى الحوامدية، ونحو 25 ألف طن أخرى فى مصنعى «جرجا» و»نجع حمادي» التابعين لشركة «السكر والصناعات التكاملية».

يذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية تقوم بتسلم القصب والبنجر من المزارعين لإنتاج السكر، إضافة إلى تكرير الخام المستورد وهى تتبع «القابضة للصناعات الغذائية»، إحدى كيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويتم إنتاج نحو 2.9 مليون طن سكر سنويًا، واستيراد من 400 إلى 500 ألف طن. وتشهد السوق المحلية ارتفاعات كبيرة فى سعر كيلو السكر، حيث وصل إلى 50 جنيهًا فى بعض المناطق، وذلك على الرغم من طرحه بسعر 27 للكيلو فى معارض ومنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتى بدأت فى أكتوبر الماضى وتستمر حتى مايو المقبل.