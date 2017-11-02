مصادر حكومية: النقد يتفهم صعوبة تطبيق إصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية

❐ المنير أكد أنه لا مساس بأسعار الوقود أو الضرائب حاليا ❐ اجتماع «الجارحى - عامر» مع الصندوق كان مبدئيًّا.. وإشادة بالقدرة على تحقيق الأهداف ❐ مطالب بتوسيع الدعم النقدى تدريجيًّا على حساب «العينى» مها أبوودن قالت مصادر مسؤولة إن…

❐ المنير أكد أنه لا مساس بأسعار الوقود أو الضرائب حاليا

❐ اجتماع «الجارحى – عامر» مع الصندوق كان مبدئيًّا.. وإشادة بالقدرة على تحقيق الأهداف

❐ مطالب بتوسيع الدعم النقدى تدريجيًّا على حساب «العينى»



مها أبوودن

قالت مصادر مسؤولة إن صندوق النقد الدولى يتفهم طبيعة المرحلة وقرب انتخابات الرئاسة المصرية، الأمر الذى يحد من قدرة الحكومة على اتخاذ أى إجراءات اصلاحية اقتصادية أخرى خلال العام المالى الجارى 2018/2017، بالإضافة إلى ثبات الافتراضات المالية التى بُنيت عليها فاتورة دعم الوقود ومن بينها سعر المشتقات عالميًّا، وسعر الدولار فى مشروع الموازنة، ما يدعم استقرار الأسعار.

يأتى ذلك فى إطار المراجعة اللاحقة، الثانية، لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، والتى تلتقى على إثرها بعثة من الصندوق يوميًا، عددًا من المسئولين عن ملف البرنامج، وعلى رأسهم عمرو الجارحى، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى زيارة تمتد لبضعة أيام، لتمهيد حصول مصر على الدفعة الأولى من الشريحة السنوية الثانية من قرض يبلغ إجماليه 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ووفقًا للمصادر فإن الحكومة نفذت معظم بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال العام الأول من مهلة السماح الخاصة بالقرض، والممتدة 3 سنوات.

وأشارت إلى أن المناقشات مع الصندوق، سواء خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين والتى انعقدت فى واشنطن منذ بضعة أيام أو زيارة البعثة لمصر حاليا، لم تتطرق إلى المساس بأسعار الوقود، أو أسعار الضريبة على الدخل خلال العام المالى الجارى، وهو العام المرتبط بتحويل الشريحة السنوية الثانية من القرض بقيمة 4 مليارات دولار.

وكشفت أن الاجتماع الذى جمع وزير المالية، ومحافظ البنك المركزى مع بعثة الصندوق فور وصولها لمصر، كان مبدئيا لوضع النقاط العريضة للقاءات البعثة مع المسئولين.

وأضافت المصادر أن البعثة أشادت خلال اللقاءات التى تمت على مدار الأيام القليلة الماضية،بما تم من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقدرة الحكومة على ضبط إيقاع المؤشرات المالية كالعجز الكلى والعجز الأولى ومنحنى الدين عند المتفق عليه، وكذلك فوائد وأقساط الديون، فضلا عن بدء انحسار معدلات التضخم التى ارتفعت بسبب الإجراءات الاقتصادية الصعبة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.

وتفقدت بعثة الصندوق أمس مجمع خدمات المستثمرين بالهئية العامة للاستثمار يرافقها الوزيرة سحر نصر.

وقالت المصادر إن الحكومة عرضت المؤشرات المالية الخاصة بالربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2017، والتى تؤكد الالتزام بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.

يشار إلى أن وزارة المالية لم تفصح عن تقارير الأداء المالى الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الجارى «يناير، فبراير، مارس» حتى الآن.

وأكدت أن البعثة شددت على ضرورة التوسع فى برامج الدعم النقدى على حساب العينى، والخاصة بالمعاشات التأمينية والضمانية وتكافل وكرامة.

وعرضت الحكومة الإثنين الماضى مستجدات الإصلاحات الضريبية، التى أجريت خلال الفترة الماضية، على بعثة صندوق النقد الدولى، بدءًا من التشريعات وأبرزها قانونى الضريبة على القيمة المضافة، وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، وشرائح الدخل الخاصة بالخصومات الضريبية على الرواتب.

وتناول اللقاء، وفقا لعمرو المنير، نائب وزير المالية، الإجراءات الإصلاحية التى دخلت على هيكل الإدارة الضريبية، وتسببت فى ارتفاع الحصيلة بواقع %8 على المستهدف، وبزيادة %30 عن العام المالى الماضى.

كما أكد المنير فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أنه لا مساس بأسعار الضريبة على الدخل للأفراد خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن الصندوق لم يتطرق إلى ضرورة اتخاذ تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من التصاعدية فى شرائح وأسعار الضريبة.

وتضمن اجتماع الصندوق مع المنير أيضًا إلى أهم الإجراءات التى ستتخذها الحكومة فى مجال الإصلاح الضريبى خلال المرحلة المقبلة، وأبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك، فضلا عن الإجراءات التى تضمن استمرار تحقيق الحصيلة.