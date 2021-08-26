مصادر: تنظيم «داعش» مسئول عن التفجير في مطار كابول

أصيب في الهجوم العشرات بينهم عناصر من حركة طالبان وجنود أمريكيين

رجحت مصادر مسئولية تنظيم داعش عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مطار كابول قبل قليل مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم أطفال.

تنظيم داعش وراء الهجوم

وأشارت مجلة بولتيكو الأمريكية إلى أن تنظيم داعش مسؤول عن التفجيرين اللذين، تعرض لهما محيط مطار كابول، وخلفا بحسب وسائل إعلام عالمية 13 قتيلاً بينهم أطفال علي الأقل، بخلاف إصابة عشرات بينهم عناصر من حركة طالبان وجنود أمريكيين.

وبحسب وكالة رويترز، رجحت مصادر أمريكية ارتفاع حصيلة المصابين والضحايا الأمريكيين جراء التفجيران، مؤكدة أن حصر الإصابات لا يزال جارياً في موقع الحادث.

وكانت وكالات الأنباء قد ذكرت منذ قليل وقوع انفجارين علي الأقل بمحيط مطار كابول عصر اليوم الخميس، خلفا على الأقل 13 قتيلاً بينهم أطفال، إضافة إلى عشرات المصابين يقدرون بخمسين شخص علي الأقل.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، إن الانفجارين أسفرا عن إصابة عدد من عناصر طالبان التي كانت تتولي تأمين المطار.

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلاً عن مصادر، إن جميع بوابات مطار كابول غير آمنة، فيما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان من التوجه إلى مطار كابول أو محيطه.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي حذر – في وقت سابق اليوم – من وقوع هجوم إرهابي وشيك يستهدف محيط مطار “حامد كرزاي الدولي” في كابول.