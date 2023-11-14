مصادر تكشف لـ«المال» ارتفاع رسوم توصيل غاز المنازل.. و«المدعم» يقفز 55%

كشفت مصادر حكومية عن ارتفاع رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على العملاء بنسبة وصلت إلى %55 تقريبا للمشروعات المدعمة من الدولة.

وقالت المصادر- فى تصريحات لـ«المال» – إن رسوم التوصيل التى يتحملها المواطن فيما يخص المناطق التى يدخلها مشروع التوصيل للمرة الأولى مدعومة من الدولة، ارتفعت حاليا لتصل إلى 3360 جنيها للوحدة السكنية، مقارنة مع 2160 مؤخرا.

وأوضحت أن قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة لاستكمال توصيل الغاز للوحدات السكنية ضمن المشروع يتجاوز ما يقوم العملاء بدفعه.

وأرجعت المصادر زيادة رسوم التوصيل التى يتحملها العملاء إلى ارتفاع تكاليف التوصيل على الدولة بسبب التضخم واشتعال الدولار، وزيادة تكلفة التصنيع المحلى لجميع المستلزمات والخامات المستخدمة بنسبة تتجاوز الـ40 – %50 وأكثر فى بعض البنود.

وأكدت استمرار سريان مبادرة تقسيط تكلفة التوصيل للعميل المدعوم على 7 سنوات بدون فوائد بشرط استيفائه جميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة لذلك، وعلى رأسها توافر عقد ملكية للوحدة السكنية المراد التوصيل إليها.

وتابعت :”فى حال لم تتوافر الشروط والمستندات المطلوبة، ورغب العميل فى الاستفادة من الخدمة، يكون أمامه أحد خيارين، أولها سداد كامل التكلفة نقدا، أو تقسيطها عن طريق أحد البنوك بفائدة وفى تلك الحالة أيضا ستحصل الحكومة على نفس القيمة البالغة 3360 جنيها فقط” .

أما فيما يخص المناطق التى لا تقع ضمن المشروع القومى للتوصيل، أو العملاء الذين يرغبون فى الحصول على خدمات الغاز عقب انتهاء عمليات التوصيل الرسمية بمناطقهم، فيتم محاسبتهم بأسعار التكلفة الحرة، والتى تختلف بناء على حجم الأعمال الإجمالية التى تبذلها الشركة القائمة بالتوصيل حتي الامداد للوحدات التأسيسية.

وأوضحت أن تكلفة العميل الحر قد تصل إلى 5 آلاف جنيه للوحدة السكنية، وترتفع لـ 10 أو 15 أو 30 ألفا، مشيرة إلى أن له مطلق الحرية فى تسديد كامل تكلفة التوصيل نقدا «كاش» أو«بنكيا» بفوائد يحددها المصرف.

يشار إلى أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية أدى إلى ترشيد استخدام أسطوانات البوتاجاز وما يصاحبها من تكلفة ودعم وأعباء على الدولة والمواطن، إذ بلغ حجم الاستهلاك منها نحو 256 مليون أسطوانة سنويا نتيجة إحلال الغاز كوقود بالمنازل.

على صعيد متصل، كشفت المصادر أن إجمالى عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر حاليا يقارب 14.4 مليون، مؤكدة أنه من المستهدف توصيله إلى 900-800 ألف مسكن خلال 2024 ليتجاوز الرقم 15 مليونا بنهاية العام المقبل.

جدير بالذكر أن أكثر من %60 من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية تم مد الخدمة لها بين عامى 2014 و2023 وهى الفترة التى شهدت توصيله إلى أكثر من 8 ملايين وحدة بتكلفة 40 مليار جنيه فى معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عامًا، ما بين عامى 1980(تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل فى مصر) و2014، والذى لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة.