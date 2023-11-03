مصادر تكشف تأثير زيادة سعر البنزين على أسعار الذهب في مصر

كشفت مصادر مسئولة في شعبة الذهب والمجوهرات في أتحاد الغرف التجارية ، عن إن زيادة سعر البنزين اليوم لن يكون لها تأثير على أسعار الذهب في مصر.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ “المال” أن البنزين لا يدخل في عملية تصنيع وتشكيل المعادن ، ومن ثم لن يكون له تأثير على أسعار الذهب.

وأوضحت المصادر أن أسعار الذهب في مصر تعتمد على البورصة العالمية للمعادن ومستويات العرض والطلب بالاضافة إلى سعر الدولار امام الجنيه المصري.

يذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قامت صباح اليوم بإعلان زيادة سعر البنزين بما يترواح ما بين 75-125 قرشأ للتر الواحد في الأسواق ، بعد ثبات سعر البنزين لمدة أشهر.

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

وحدد وزير البترول سعر اللتر من البنزين 80 يسجل 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه

سعر اللتر بنزين 92 ليسجل 11.50 جنيه، بدلا من 10.25 حنيه

سعر اللتر بنزين 95 يسجل 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

فيما تم ثبات سعر السولار

وتشهد أسعار الذهب في مصر طلب مرتفع خلال الايام الأخيرة في السوق المحلي بالاضافة إلى ارتفاع سعره بشكل قوي مؤخراً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2550 جنيهًا للجرام في سوق الصاغة محليًا غير شامل المصنعية