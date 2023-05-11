مصادر: تغطية طرح الحصة الإضافية لـ«المصرية للاتصالات» 4 مرات

كشفت مصادر مطلعة لـ “المال” أن تغطية الطرح الخاص لحصة إضافية من المصرية للاتصالات بلغت نحو 4 مرات، في الصفقة التي تمت مساء اليوم – الخميس- .

كانت “المال” قد كشفت منذ قليل أن مجموعة مستثمرين من بينهم مؤسسات دولية هي الأقرب للاستحواذ على حصة تقدر بـ 9.5% من شركة المصرية للاتصالات.

وأضافت المصادر، أن الصفقة التي ستتم وفقًا لآلية الـ Book Building ستشهد قيام الحكومة بتحديد حصص كل مستثمر على حدة ولن تكون على أساس تناسبي، مثلما حدث في طرح الحصة الاضافية لشركة الشرقية للدخان .

ومن المعروف أن آلية «book building »، تلجأ إليها بنوك الاستثمار، لبيع حصص أقلية بالشركات لا يمكن أن تجتذب المستثمرين الرئيسيين، الذين يسعون للاستحواذ على حصص حاكمة، وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب فى الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعرى معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها.

وكشفت نسخة اعلان ومنشور البيع المعجل التي تحصلت “المال” على نسخة منه، ان اجمالي الحصة المطروحة للبيع تقدر بـ 10% ، منها 9.5% لمستثمرين مؤهلين و 0.5% لموظفي الشركة.

وحددت تفاصيل الصفقة نطاق سعري للسهم يتراوح بين 22.22 الى 27.16 جنيه للسهم، فيما سيكونا بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” و”سي اي كابيتال” مستشاريين الصفقة المحتملة.

ومن المتوقع وفقًا للمستند الذي تحصلت عليه “المال” ان يفتح نظام سجل الأوامر للصفقة في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الخميس على ان يتم غلقه في تمام السابعة مساءًا في نفس اليوم، بينما سيتم التداول على الأسهم المطروحة في جلسة الأحد 14 مايو المقبل، وستتم التسوية بنظام T+1 يوم الأثنين 15 مايو.

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا.

يُذكر أن «المال» كشفت سابقاً اهتمام الصندوق السيادى القطرى بشراء حصة تصل إلى %20 من أسهم المصرية للاتصالات، بالتزامن مع ظهور أنباء بشأن نية الحكومة فى طرح حصة إضافية من الشركة، الا ان الاختلاف على التسعير في ظل تغيرات سعر الصرف تسبب في توقف الأمر.

كانت الحكومة المصرية قد أرجأت صفقة بيع 10% من المصرية للاتصالات عقب انخفاض التقييمات، اذ كشفت “المال” في 21 مارس الماضي عن تحرك العروض حول مستوي سعري 20 جنيه للسهم، بينما كانت تستهدف نحو 25 جنيه .

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا.