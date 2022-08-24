مصادر : تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزي

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري قرر تعيين هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي السابق ومحمد نجيب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية السابق مستشارين له وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع رؤساء البنوك.

وأضافت المصادر أن الاجتماع ساده حالة من الود بين جميع الحاضرين كما تم دعوة جميع المصرفيين القدامى.

واجتمع حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في السادسة من مساء اليوم برؤساء مجالس إدارات البنوك و النواب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرارا يوم الخميس الماضي بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر الذي اعتذر عن منصبه.

والاثنين، قالت مصادر مطلعة لـ” المال” إن حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري سيجتمع مع رؤساء مجالس إدارات البنوك والنواب اليوم الأربعاء .