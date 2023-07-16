مصادر تعلن الاستئناف الجزئي بحقل الشرارة الليبي بعد الإفراج عن وزير سابق مختطف

جرى استئناف الإنتاج جزئيا من حقل الشرارة الحقل بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد، بعد توقفه منذ يوم الخميس بعد واقعة اختطاف وزير المالية في الحكومة السابقة، حسبما قال مهندسا نفط بالحقل.

وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح يوم الأحد.

ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا. وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية.

ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو إم في النمساوية وإكوينور النرويجية.

وجرى إغلاق حقل الشرارة بالإضافة إلى حقلين آخرين من جانب قبيلة الزوي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وفي رسالة لرويترز يوم السبت، أكد زعيم قبيلة الزوي السنوسي الحليق الإفراج عن بومطاري الذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء.

ولا يزال الحقلان الآخران الفيل و108 مغلقين.

وقال وزير النفط الليبي محمد عون يوم السبت لتلفزيون الشرق الذي يتخذ من دبي مقرا إن إغلاق حقول النفط أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.

وقالت وزارة النفط أيضا إن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن “فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه”.