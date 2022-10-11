مصادر: بنوك تتأهب لرفع الفائدة على شهادات الادخار الدولارية

تستعد عدة بنوك عاملة فى السوق المحلية لرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية خلال الأيام القليلة المقبلة.

قالت مصادر مطلعة فى تصريحات لـ«المال» إن معدل العائد على الشهادات الدولارية التى تدرس البنوك زيادتها ستكون فى نطاق الفائدة التى طرحها بنكا الأهلى المصرى ومصر.

وتوقعت المصادر أن تكون نسبة الزيادة التى ستقرها المصارف أقل من العائد الذى يقدمه «الأهلى» و«مصر»بحوالى 0.5 إلى %1.

وأضافت المصادر أن البنوك تستهدف من هذه الزيادة تقليل الفجوة فى فرق أسعار العائد على الشهادات الدولارية بينها وبين بنكى الأهلى المصرى ومصر، للحفاظ على ودائع العملة الخضراء لديها، وعدم خروجها من حوزتها للاستثمار فى الشهادات مرتفعة الفائدة.

تراوحت أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية فى البنوك بين 2 و%2.25، قبل أن يقرر الأهلى المصرى ومصر زياداتها.

يذكر أن بنكى الأهلى المصرى ومصر قررا -بداية من الأحد 9 أكتوبر الحالي- زيادة أسعار العائد على شهادات الادخار الدولارية بمختلف مددها الزمنية 3 ، 5 ،7 سنوات.

ووصل العائد على الشهادات الجديدة إلى %5.30 سنويًا، و%5.25 نصف سنوي، و%5.20 ربع سنوي، و%5.15 شهريًا، بحد أدنى 100 دولار ومضاعفاتها فى بنك مصر، و500 ومضاعفاتها فى البنك الأهلي، لمدة 3 سنوات.

وتراوح سعر العائد على شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات بين 5.15 %ِ للعائد السنوي، و%5.10 نصف سنوي، و%5.05 ربع سنوي، و%5 شهريًا، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 500 دولار ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات، بدءًا من 1000 دولار أو مضاعفاتها، بعوائد تصل إلى %5.05 سنويًا، و%5 نصف سنوي، و%4.95 ربع سنوي، %4.90 شهريًا.

ووفقًا لتصريحات صحفية أدلى بها رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، يستعد بنكا الأهلى المصرى ومصر لإعادة طرح شهادة بلادى الدولارية للمصريين العاملين فى الخارج، بمعدل عائد %5.30، متضمنة مجموعة من المميزات. وبلغ حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى 2022/2021 نحو 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار فى العام السابق بحسب البنك المركزي.