مصادر: بنك مصر يستحوذ على 9% إضافية في «فوري للمدفوعات»

علمت “المال” أن بنك مصر رفع حصته في شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من 6.3 إلى 15%، أي بنحو 9%، عبر الاستحواذ على حصص أقلية من شاشات البورصة عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING).

وقالت مصادر مطلعة لـ”المال” إن البنك اتخذ قراره برفع الحصة بعد وصول السهم إلى سعر مغر للشراء، إلى جانب النجاح الكبير الذي حققته الشركة وتوسعها في قطاع المدفوعات والمستقبل الواعد للقطاع.

وأشارت المصادر إلى أن شركتي المجموعة المالية والتجاري الدولي تولت تنفيذ عملية نقل الملكية بسوق الأورق المالية.

وشهدت شاشات تداول البورصة اليوم الاربعاء تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لعدد 151.1 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار جنيه.

وكشف بنك مصر مطلع العام الجاري عن حصته بشركة فوري بنحو 6,3%، وذلك في إطار الالتزام بالمادة 29 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج مؤخراً عن مصادر لم تسمها، أن صندوق ADQ” يتطلع لشراء حوالي 18% من “البنك التجاري الدولي”، إلى جانب أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، بما في ذلك شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 500% منذ طرحه فى البورصة المصرية منتصف 2019 ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال تلك الفترة، قبل ان يعاود التصحيح مرة أخرى بفعل الظروف التي تعرضت لها سوق المال.

وطرحت شركة فورى فى يوليو 2019 حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها بالبورصة، فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه وذلك خلال شهر مارس 2020.