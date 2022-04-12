علمت “المال” أن بنك الإسثمار القومي قد تخارج بكامل حصته – البالغة 21.5% – من شركة ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية مقابل 392 مليون دولار لصالح صندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ “.

وقالت مصادر مطلعة أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية قد اقتنصت دور سمسار ومنفذ عملية نقل الملكية لصالح المشتري في صفقة الاستحواذ على حصص في 5 أسهم بالبورصة المصرية، منها أبو قير للاسمدة.

وأكدت أن الصفقة تم تنفيذها لصالح الطرف المشتري صندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ” بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن “المجموعة المالية هيرميس” و”الأهلي فاروس” لعبا دور سمسار العملية لصالح الطرف البائع.

وقال متعاملون بالبورصة المصرية إن صندوق ابو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ” قد بدأ اليوم الثلاثاء في تنفيذ صفقات شراء مكثفة في مجموعة من أبرز الأسهم المصرية بما يعادل 1.8 مليار دولار.

وأعلنت البورصة المصرية اليوم عن تنفيذ عدة صفقات استحواذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على أسهم ابو قير للاسمدة لعدد 271.57 مليون سهم بقيمة 391.94 مليون دولار.

وتم تنفيذ صفقة على البنك التجاري الدولي لعدد 340.09 مليون سهم بقيمة 911.45 مليون دولار، والإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 476.7 مليون سهم بسعر 159.06 مليون دولار.

كما شهدت الشاشات تنفيذ صفقة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية لعدد 215.12 مليون سهم بقيمة 68.59 مليون دولار، وموبكو للاسمدة لعدد 45.82 مليون سهم، بقيمة 266.55 مليون دولار.