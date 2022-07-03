مصادر بـ«الزراعة»: منع تداول واستخدام 5 مبيدات حشرية بداية من يناير 2024

أكدت مصادر مسئولة بلجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة أنه تقرر منع تداول واستخدام 5 مبيدات حشرية فى السوق المحلية بداية من يناير المقبل 2024، لخطورتها على الصحة العامة، وإضرارها بالمحاصيل.

وبحسب تصريحات المصادر لـ«المال» فإنه تقرر السماح بدخول الكميات التى تمت الموافقة على استيرادها مؤخرًا، فى توقيت أقصاه 30 يونيو الحالى، مع منع تداولها نهائيًا بداية من أول يناير 2024.

أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، لـ«المال» أن القرار يشمل مبيدات «الملاثيون» و«الميثوميل» و«الفينيتروثيون» و«ثياكلوبرايد» و«ايبوكسيكونازول».

وأضاف «عبد المجيد» أن «الملاثيون» و«الميثوميل» يستخدمان فى القضاء على الإصابات الحشرية بالمحاصيل، و«الفينيتروثيون» لمحصول القمح وذبابة أوراق البنجر ودودة درنات البطاطس والتربس فى البصل والذبابة البيضاء فى الطماطم والديدان الدموية فى شتل الأرز .

وتابع أن «ثياكلوبرايد» يستخدم لمكافحة حشرة المن فى البطاطس والتربس فى البصل والذبابة البيضاء فى الطماطم، و«إيبوكسيكونازول» لمكافحة البياض الدقيقى فى التفاح والصدأ فى البسلة والصدأ الأصفر المخطط فى القمح، وتبقع الأوراق فى بنجر السكر.

وكشف «عبد المجيد» أن خطوات إجراءات عدم استخدام تلك النوعيات بدأت بوقف التسجيلات والأنواع الجديدة من المواد الفعالة فيها، وذلك منذ 1 مايو الماضى .

يذكر أن الدكتور محمد عبد المجيد قال فى تصريحات سابقة إن مصر تستهلك 10 آلاف طن من المبيدات (مادة فعالة)، وتنتج محليًا ثلث هذه الكمية. وأوضح «عبدالمجيد» أن مصر لا تستورد مبيدات من روسيا أو أوكرانيا، وأن معظم استهلاك السوق المحلية تتم تلبيته من الصين وألمانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا والهند، لافتًا إلى أن ارتفاع قيمة التأمين على النقل البحرى انعكس على سعر هذه المنتجات بالزيادة