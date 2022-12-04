مصادر: بريطانيا تدرس الاستعانة بالجيش لمواجهة آثار إضرابات في القطاعات الرئيسية

ربما تلجأ الحكومة البريطانية إلى الاستعانة بقوات الجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة، حسبما أعلن ناظم الزهاوي زعيم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يوم الأحد.

وقال ناظم الزهاوي في تصريحات أدلى بها لقناة “سكاي نيوز”: “رسالتنا للنقابات العمالية هي أن هذا ليس وقت الإضراب بل وقت السعي والتفاوض. لكن في غياب ذلك من المهم أن يكون لدى الحكومة … خطط بديلة”.

وتابع الزهاوي: “ندرس الاستعانة بالجيش، بقوة استجابة متخصصة… بالطاقة القصوى” مضيفا أنه يمكن الاستعانة بالجيش لقيادة سيارات الإسعاف.