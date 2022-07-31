مصادر: بدء تنفيذ الخطة الاستثمارية لـ«الإسكندرية» بقيمة 976 مليون جنيه

حددت وزارة التنمية المحلية سقفا تمويليا يصل إلى 975.809 مليون جنيه، لبدء تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة لديوان عام محافظة الإسكندرية، للعام المالى الجارى (2022/ 2023 ) وقدمت الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة طلبا لمحافظ الإسكندرية مؤخرا، بشأن اعتماد مقترح الخطة لبدء تطبيقها فى جميع الأحياء، وتمت الموافقة من جانب المحافظ خلال ترؤسه لجلسة المجلس التنفيذى الأخير، وفقاً لما صرح به مصدر مسئول بديوان عام المحافظة.

وقال المصدرلـ”المال” إن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى شملت مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة بمبلغ قيمته 83.346 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع رصف الطرق بالمحافظة الساحلية بقيمة 264.169 مليون جنيه.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية لديوان المحافظة تضمنت مشروع إنشاء كبارى سيارات و مُشاة، بالإضافة إلى إنشاء أنفاق للسيارات بقيمة تبلغ 32.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات تحسين البيئة والتى تم رصد مبلغ مالى لها قيمته 213.825 مليون.

ووفقا للمصدر، ضمت الخطة الاستثمارية أيضا مشروعات بقطاعات الأمن، والإطفاء والمرور، بقيمة مالية 145.524 مليون جنيه، فضلاً عن مشروعات تدعيم احتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية، والتى تم رصد مبلغ مالى لها بقيمة 236.944 مليون.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عقد اجتماعا موسعا لاعتماد مشروعات الخطة الاستثمارية المُقرر تنفيذها، والوقوف على الموقف التنفيذى لتلك المشروعات، وكلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات والقطاعات لمتابعة المشروعات أولاً بأول.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية – فى تصريحات صحفية سابقة – إن إجمالى استثمارات المشروعات المنفذة فى إقليم الإسكندرية الذى يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بلغ حوالى 2٫3 مليار جنيه.

وكان “ شعراوى” أعلن أنه تم تنفيذ مشروعات خلال العام المالى الماضى (2021 / 2022 ) لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالى 25 مليار جنيه، من خلال الاعتمادات التى تم تخصيصها لدواوين عموم المحافظات أو التى وفرتها الوزارة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها فى مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأضاف أن إجمالى المنصرف من الوزارة على المشروعات المنفذة بالمحافظات العام المالى الماضى بلغ 3,3 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم صرف مبلغ 866 مليونا لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة، ومبلغ 594 مليونا لتنفيذ كاميرات الرصد المرئى بالمحافظات، و518 مليونا لشراء 38 كسارة، و 500 مليون لتطوير المجازر بالمحافظات.

وتابع : “تم صرف 435 مليون جنيه لتنفيذ المواقف والأسواق ومنظومة الدفاع المدنى والحريق لقرى “حياة كريمة” بالإضافة إلى 200 مليون جنيه لتدعيم الاحتياجات العاجلة للمحافظات، و 196 مليونا لتنفيذ المخططات التفصيلية وتوقيع نقاط الحيز العمرانى”.