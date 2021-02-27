مصادر بالمصرية للاتصالات : خدمات الإنترنت بامتحانات الثانوية العامة تعمل بكفاءة والعطل في «سيستم» الوزارة

وتبين أن هذا العطل كان السبب فيه مشكلات واجهت أجهزة الخوادم الخاصة بوزارة التربية والتعليم نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية

قالت مصادر في الشركة المصرية للاتصالات إن ما شهده بعض طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة تأدية الامتحان ليس له علاقة بخدمات الإنترنت والتي تعمل بكفاءة عالية، وتبين أن هذا العطل كان السبب فيه مشكلات واجهت أجهزة الخوادم الخاصة بوزارة التربية والتعليم نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية.

وأضافت المصادر أن وزارة التربية والتعليم تحركت بالفعل وعالجت المشكلة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتحمل الضغط على أجهزة الخوادم، واستطاع جميع الطلاب أداء الامتحان بنجاح.

حضور 620 ألف طالب بالصف الأول الثانوي لامتحان اللغة العربية والأحياء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حضور نحو 620 ألفًا و133 طالبًا بالصف الأول الثانوي، أول امتحانات نصف العام الدراسي 2020-2021، اليوم السبت، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبًا على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلي أن الطلاب أدوا اليوم اختبار مادتي “اللغة العربية” و”الأحياء”، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.

ونوهت الوزارة إلي تمكن 552 ألفًا و936 طالبًا من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبًا من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم لأي أسباب قانونية، أو مرضية، أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان، وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

الإعلان عن قرارت جديدة بشأن امتحانات النقل بالثانوية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل مواعيد دخول طلاب مرحلة النقل بالثانوية، للصفين الأول والثاني الثانوي،على منصة الامتحانات الإلكترونية اعتبار من امتحان غدًا الأحد .

وقررت الوزارة تقسيم الطلاب طبقا للمحافظات، بهدف تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي، واجهوا مشكلات تقنية في الدخول على منصة الامتحانات، في أول أيام امتحانات نصف العام الدراسي 2020-2021، اليوم.