مصادر: المالية ستقلل طرح سندات الخزانة طويلة الأجل لارتفاع أسعار الفائدة

مها أبوودن توقعت مصادر حكومية لـ"المال" أن تقوم وزارة المالية بتقليل اعتمادها على طرح سندات الخزانة المحلية طويلة الأجل خلال السنة المالية الحالية وتستبدلها بأخرى قصيرة الأجل، أو استبدالها بأذون الخزانة ، نظرا لارتفاع اسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل .جاء ذلك ردا على إلغاء وزارة

مها أبوودن

توقعت مصادر حكومية لـ”المال” أن تقوم وزارة المالية بتقليل اعتمادها على طرح سندات الخزانة المحلية طويلة الأجل خلال السنة المالية الحالية وتستبدلها بأخرى قصيرة الأجل، أو استبدالها بأذون الخزانة ، نظرا لارتفاع اسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل .

جاء ذلك ردا على إلغاء وزارة المالية عطاءين لسندات خزانة أجلى 3 و5 سنوات أمس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء رويترز منذ قليل.

ووفقا للمعلن على موقع البنك المركزى المصرى، فإن وزارة المالية طلبت سندات خزانة أمس بقيمة 2 مليار جنيه أجل 3 سنوات، و1.5 مليار جنيه أجل 8 سنوات.

وذكرت وكالة رويترز أن وزارة المالية ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و 8 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة مرتفعة بلغت 18 %.

فيما قالت الوكالة إن خالد عبد الرحمين مساعد وزير المالية أوضح أن “الأسعار غير مناسبة… سنقبل الأسعار التي تناسبنا”.

وقال مصرفيون لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن عروض البنوك في العطاءين كانت تتراوح بين 18% و18.5 %.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 حوالى 714.637 مليار جنيه .

ووفقا للنسخة التحليلية من مشروع موازنة العام المالى الجارى 2018/2019 ، فان الاحتياجات التمويلية لنفس العام سيتم تمويلها عبر طرح نحو 614 مليار جنيه سندات خزانة ، مقارنة بنحو 450 مليار جنيه خلال السنة المالية المنصرمة 2017/2018 ، وطرح نحو 95 مليار جنيه من أذون الخزانة مقابل 181.5 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية 2017/2018 .