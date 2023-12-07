مصادر: القابضة للنقل البحري توافق على تصفية العربية المتحدة للشحن والتفريغ

قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تصفية – تابعتها- الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وذلك بعد وصول خسائرها المرحلة عن 434 مليون جنيه، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ”المال”.

وأشارت المصادر، أن رغم من وجود تحسن في ميزانية الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، إلا أنه تم اتخاذ قرار بالتصفية، وذلك بعد عدم تقدم مجلس ادارة العربية المتحدة للشحن والتفريغ رؤية مستقبلية لتحسين الأداء والتخلص من الخسائر خلال جدول زمني محدد.

كانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري حينها، طلبت من تابعتها – خلال النصف الثاني من العام الجاري، تقديم رؤية مستقبلية، لتحديد تصفية الشركة أو استكمال نشاطها.

وأكدت المصادر أن الشركة حققت صافي خسائر وصلت حتى نهاية العام المالي الماضي، نحو 14.4 مليون جنيه، وذلك مقارنة بخسائر خلال العام قبل الماضي بلغت 21.8 مليون جنيه.

كانت الشركة اتبعت سياسة تخفيض المصروفات بناءا على توصيات مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث بلغت مصروفات العام المالي الماضي 32.2 مليون جنيه، مقارنة بنحو 37.8 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي.

كما قامت الشركة ببيع عددا من المخلفات التي تم الاستغناء عنها وفقا لتوصيات وزارة النقل، وذلك عن طريق البيع، والتي تم ترسيتها على الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية.

يذكر أن العربية المتحدة للشحن والتفريغ هي شركة عامة، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، يقع مقر العربية المتحدة للشحن والتفريغ في الإسكندرية،ويتوزع هيكل الملكية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 51%، وعددا من أفراد القطاع الخاص والمطروح بالبورصة باقي النسب.