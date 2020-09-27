مصادر: الفيضان على بعد كيلو من أراضي «جنوب الوادي» في توشكى (صور)

اقتربت مياه فيضان النيل من أراضي شركة جنوب الوادي العاملة في منطقة توشكي حيث تبعد كيلو واحد فقط عن أراضيها على مسقى 8 و9 ، وفقا لما نقلته مصادر مطلعة لـ”المال”.

وحصلت “المال” على صور من المياه التي غمرت بعض المناطق بالقرب من أراضي شركة جنوب الوادي. صور تدفقات المياه في توشكي صور للأراضي في توشكي

وقالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام لـ”المال” إن الشركة أقامت حاجزا على حدود أراضيها المهددة بالغرق وتصل إلى 2500 فدان تم استصلاحها ومجهزة بالمعدات اللازمة.

تهديدات قوية هذا العام واستعدادات مكثفة

جانب من استعدادات شركة جنوب الوادي

وأضافت المصادر أن تهديدات الفيضان هذا العام قوية للغاية وتتدفق المياة باندفاع قوي بل إن خطورتها تمتد لمناطق الدلتا.



وكان محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية قد قال في تصريحات مطلع الشهر الجاري ، إن الوزارة على أهبة الاستعداد لأي فيضانات قد تحدث.



وأضاف «السباعي» أن الوزارة «سنفتح مفيض توشكى إذا كنا في حاجة لذلك».



وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري قام بزيارة محافظة أسوان منذ أيام لتفقد أنظمة السد العالي وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى، ومتابعة التقدم في الأعمال الجاري تنفيذها والوقوف على جاهزية الأنظمة لاستقبال الفيضان. استعدادات للتصدي للفيضان

وكانت “جنوب الوادى ” تمتلك 120 ألف فدان فى توشكى منذ 2001، انخفضت إلى 45 ألفًا بعد نقل ملكية 75 ألف فدان منها للشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بموجب قرار جمهورى فى 2019.



وتتوزع ملكية الأراضى بتوشكى فى الوقت الحالى بواقع 303 آلاف فدان لـ«الوطنية لاستصلاح الأراضى»، و45 ألف فدان لجنوب الوادى، و16.3 ألف فدان لـ«الراحجى»، و37.5 ألف فدان لـ«الظاهرة»، بجانب الأراضى المخصصة لشركة الريف المصرى ضمن المشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان.

صور حيه لاندفاع المياه

جانب من أراضي توشكى

صور حيه لآثار الفيضان على أراضي توشكى