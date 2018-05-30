مصادر: الضرائب تطالب الشركات بسداد دفعات مقدمة لتحقيق المستهدف

مها أبوودن:سجلت جملة الإيرادات العامة خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى، فى الفترة من يوليو حتى يناير، نحو 353.7 مليار جنيه محققة زيادة بقيمة 80.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، والتى بلغت فيها جملة الإيرادات نحو 273 مليار جنيه.ووفقًا للتقرير المالى الشهرى الصادر عن و

مها أبوودن:

سجلت جملة الإيرادات العامة خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى، فى الفترة من يوليو حتى يناير، نحو 353.7 مليار جنيه محققة زيادة بقيمة 80.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، والتى بلغت فيها جملة الإيرادات نحو 273 مليار جنيه.

ووفقًا للتقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية لقياس تطورات الأداء المالى خلال الفترة يوليو يناير 2017/2018، فإن هذه الزيادة نتجت عن ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 93 مليار جنيه، لتسجل نحو 291 مليار جنيه مقابل 198 مليارا خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

من جانبه، قال مصدر حكومى، إن مصلحة الضرائب تسعى بشكل حثيث لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال السنة المالية الحالية، والمقدرة بنحو 604 مليار جنيه، وتعول كثيرًا على نتيجة التحصيل المتحققة خلال شهرى ختام موسم إقرارات الأفراد فى مارس الماضى، وختام موسم الشركات فى أبريل الماضى، واللذين تمثل الحصيلة خلالهما نحو %60 من جملة الحصيلة الضريبية ككل.

وأضاف المصدر أن المصلحة طلبت من بعض الشركات سداد دفعات مقدمة تحت حساب الضريبة؛ بهدف جنى الحصيلة المستهدفة، لاسيما مع تراجع أرباح البعض، وبالتالى تدنى قيمة الضريبة المربوطة عليها.

ويعد نظام (تحت حساب الضريبة)، أحد الآليات القانونية التى تسمح للممول لسداد جزء من ضريبة العام الجديد خلال سنة سابقة، لكنه نظام يقلص السيولة المتاحة لدى الشركات.

ووفقًا للتقرير، فقد تحسنت حصيلة الضرائب على الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية، بنحو 18.5 مليار جنيه بنسبة نمو %29.3 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتحقق 81.8 مليار جنيه.

كما ارتفعت الحصيلة من ضرائب السلع والخدمات بنحو 58.7 مليار جنيه بنسبة نمو %60، لتحقق 157.5 مليار جنيه.

ومن جانبه، أكد محمد أبو باشا، المحلل المالى بشركة هيرميس، أن ارتفاع حصيلة الضرائب يمكن تفسيره فى ضوء 3 عوامل رئيسية، الأول ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يمكن قراءته أيضًا من خلال الارتفاع الملحوظ فى حصيلة ضرائب السلع والخدمات، والثانى تطبيق نسبة %14 كسعر لضريبة القيمة المضافة بدلا من %13 خلال العام الماضى.

وأضاف أبو باشا أن هناك ارتفاعًا أيضًا فى حصيلة ضريبة الدخل ناتج عن زيادة الأجور، والتى ارتفعت بسببها حصيلة الضريبة على الرواتب، وهو ما يمثل العامل الثالث، حتى إن كان الارتفاع فى حصيلة ضريبة الدخل أقل بكثير من ضريبة السلع والخدمات.