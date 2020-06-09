مصادر: الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء لن تكون الأخيرة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، فى تصريحات للمال ، أن الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء والتى سيعلنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بعد قليل لن تكون الأخيرة.

ويعقد شاكر مؤتمر صحفيا بعد قليل للإعلان عن الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء والتى يتم تطبيقها خلال شهر يوليو المقبل ، على أن يتم البدء فى تحصيلها خلال أغسطس.

وقالت المصادر إنه من المرتقب أن يتم إعفاء الصناعات من الزيادات الجديدة وذلك حتى لا يتم زيادة أعبائها وللمساهمه فى نهوضها فى ظل الظروف الحالية ، كما من المتوقع أن يتم إعفاء الزراعة أيضا منها أو وضع نسب طفيفة للغاية عليها.

وأكدت المصادر أنه تمت مراعاة الحالة الاجتماعية لميع الشرائح كما تم دراسة الدخل الخاص بتلك الشرائح ووضع عدد من الدراسات أبرزها نمط استهلاك كل شريحه ، وذلك للتخفيف عليهم.

وأشارت إلى أن أسعار الكهرباء اقتربت محلياً من مثيلتها العالمية، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالمياً لمستويات متدنية، ما قلل من تكلفة الإنتاج، وهو ما سيحد من الزيادات المرتقبة.

ولفتت إلى أن زيادة الأسعار تتم ضمن خطة ترشيد دعم الكهرباء التى بدأت عام 2015، وكان مخططاً أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار بشكل كامل، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد حتى يوليو 2021.

وتم تطبيق أسعار الكهرباء الحالية بداية من يوليو الماضى، تتضمن الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 30 قرشاً، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 40 قرشاً.