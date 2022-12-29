مصادر: الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة خلال الأيام العشرة الأولى من يناير

تستعد لجنة التسعير التلقائي للوقود لعقد اجتماعها الدورى لتحديد أسعار البنزين والسولار المرتقب تطبيقها على مدار الربع الأول من العام المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لبوابة “المال” إنه من المفترض انعقاد اجتماع اللجنة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يناير المقبل ، مضيفة أن الاجتماع سيناقش جميع المعطيات والمتغيرات التى أثرت على أسعار المشتقات البترولية وتكلفة توفيرها.

واستبعدت المصادر انخفاض أسعار البنزين والسولار ،ضمن قرار اللجنة المرتقب ، مؤكدة أن القرار سينحصر بين الزيادة أو التثبيت ، وإن كان السيناريو الأخير سيحمل الدولة مزيدا من الأعباء فى ظل الظروف الحالية.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود كل 3 شهور ، لدراسة وتعديل أسعار البنزين والسولار والمازوت فى السوق المحلية.

وتراعى اللجنة فى قرارها دراسة حزمة معطيات ، أبرزها أسعار الصرف وتكلفة الاستيراد وتكلفة الإنتاج المحلى والنقل وغيرها من العوامل المؤثرة على عملية توفير المشتقات البترولية فى السوق المحلية.

جدير بالذكر أن آخر قرار اتخذته لجنة تسعير الوقود كان بتثبيت الأسعار وعدم زيادتها وتم الإعلان عنه خلال شهر أكتوبر الماضى .