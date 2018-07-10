مصادر: الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين بقيمة 20 جنيها للفرد

محمد مجدي قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"المال" إنه من المرجح زيادة الدعم الحكومي للفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين بقيمة 20 جنيها. ومن المقرر اليوم الأربعاء، أن يعلن المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب الانتهاء من الاجت

محمد مجدي

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ”المال” إنه من المرجح زيادة الدعم الحكومي للفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين بقيمة 20 جنيها.

ومن المقرر اليوم الأربعاء، أن يعلن المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب الانتهاء من الاجتماع الحكومي الأسبوعي اليوم عن شروط، وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

وقالت مصادر حكومية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن ملامح المسودة النهائية لشروط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية هي تحديد الفئة العمرية التي سيتم إضافتها، والفترة الزمنية المحددة لبدء الإضافة ونهايتها، وكيفية تلقي الطلبات الخاصة بحاملي البطاقات المراد إضافة أبنائهم.

وأشارت المصادر، إلي أنه بعد الإعلان عن تلك الضوابط، سيتم عقد إجتماع مشترك بين وزارتي التموين والمالية، بشأن بحث قيمة المخصصات المالية التي سيتم تدبيرها لصالح الأولي.

وأضافت “من المرجح زيادة الدعم الحكومي للفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية بواقع 20 جنيهاً لكل فرد”

يشار إلي أن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 50 جنيهاً كل شهر يحصل من خلاله على سلع غذائية وغير غذائية

كما يحصل على عدد 150 رغيف بلدي مدعم شهرياً بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وفي حالة توفير عدد من الأرغفة الخاصة بكل فرد يتم إحتساب سعر الرغيف الواحد بـ10 قروش لصالح المستفيد من الدعم الحكومي يحصل من خلاله على سلع مجانية مقابل ما تم توفيره من الخبز البلدي المدعم.