مصادر: الحزب الحاكم في الهند يمضي بثبات في الانتخابات العامة

يحرز حزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم في الهند تقدما في 3 من 4 ولايات في انتخابات إقليمية مهمة اليوم الأحد، وهو ما يعكس تقدما ملحوظا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة المزمع عقدها خلال 6 أشهر، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

فقد صوتت ولايات راجاستان وماديا براديش وتشاتيسجاره الرئيسية، وكذلك ولاية تيلانجانا الجنوبية الشهر الماضي في المرحلة الأخيرة من الانتخابات الإقليمية قبل الانتخابات الوطنية المقررة بحلول مايو عندما يسعى مودي للفوز بولاية ثالثة.

كان حزب بهاراتيا جاناتا متقدما في جميع الولايات الثلاث الرئيسية حسبما أظهرت اتجاهات التصويت من عمليات الفرز التي تنقلها المحطات التلفزيونية.

وقال جاجات براكاش نادا رئيس حزب بهاراتيا جاناتا لرويترز “قلنا دائما إننا سنفوز بالولايات الرئيسية، النتائج هي ثمرة استراتيجيتنا السياسية الأفضل وعملنا على الأرض”.

ولا يزال مودي يتمتع بشعبية كبيرة بعد عشر سنوات قضاها في السلطة وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز مجددا العام المقبل، ومع ذلك، تشكل تحالف معارضة مكون من 28 حزبا بقيادة حزب المؤتمر للوقوف ضد بهاراتيا جاناتا مما يمثل تحديا جديدا.

كما تعرض بهاراتيا جاناتا لانتكاسة عندما خسر ولاية كارناتاكا الكبيرة في جنوب البلاد لصالح حزب المؤتمر في وقت سابق من هذا العام.

ولم يكن تحالف المعارضة المسمى التحالف الوطني التنموي الوطني الهندي أو انديا ممثلا في الانتخابات بالولاية وكان التنافس مباشرة بين حزبي بهاراتيا جاناتا والمؤتمر.

وتضم الولايات الأربع أكثر من 160 مليون ناخب ولها 82 مقعدا في البرلمان المؤلف من 543 عضوا.