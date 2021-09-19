مصادر : التمديد للربان طارق شاهين لرئاسة ميناء الإسكندرية لمدة 6 أشهر

علمت “المال” أن وزير النقل الفريق كامل الوزير وافق على تمديد مدة خدمة الربان طارق شاهين رئيسا لميناء الإسكندرية، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأكدت مصادر للمال أنه من المتوقع أن يتم التجديد لمدة تصل إلى 6 أشهر فقط.

ومن المتوقع صدور القرار الأسبوع الجاري، خاصة أنه انتهت المدة القانونية للربان طارق شاهين لرئاسة هيئة الميناء لبلوغه السن القانونية.

وكان تم تعيين الربان طارق شاهين رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية، في أغسطس 2019 وذلك بعد عمله في ميناء دمياط نائبا لرئيس الهيئة، ثم رئيسا للهيئة .

حصل الربان طارق شاهين على بكالوريوس دراسات وعلوم بحرية عام 1981، وحاصل على شهادة ربان أعالي بحار، وماجستير في النقل الدولي واللوجستيات عام 2007.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية المتقدمة في إدارة وتشغيل الموانئ من فرنسا وأعمال الوكالة الملاحية واستراتيجية إدارة الموانئ من اليابان، وإدارة الأزمات ودورة عن السفن من كاليفورنيا.

وحصل على دبلومات في اللغتين الإنجليزية، والفرنسية، كما عمل رئيس إدارة مركزية بقطاع النقل البحري ثم مستشار هيئة السلامة ثم مستشاراً لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ثم عين نائباً لرئيس مجلس إدارة ميناء دمياط للتشغيل منذ يونيو 2015 ثم رئيسا لمجلس الإدارة، ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

يذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل أصدر قرارا نهاية الأسبوع الماضي بتعيين اللواء بحري نهاد شاهين، كنائبا لرئيس هيئة الميناء للشئون التجارية والمالية والهندسية والتجارية، وهو الشقيق الأصغر للربان طارق شاهين “رئيس الهيئة”، ليكون هي المرة الأولى من نوعها عمل شقيقين في نفس الهيئة في وظائف قيادية.