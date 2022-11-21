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مصادر: البنك المركزي يخطر البنوك بالتوقف عن تمويل مبادرات القطاع الخاص بفائدة 8%

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على أن يتم سداد رصيد المستخدم في إطار المبادرة تدريجيا وفق لأجال التسهيلات الإئتمانية المتاحة

مصادر: البنك المركزي يخطر البنوك بالتوقف عن تمويل مبادرات القطاع الخاص بفائدة 8%
شروق محمود

شروق محمود

1:05 م, الأثنين, 21 نوفمبر 22

كشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي المصري أخطر البنوك بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد رصيد المستخدم في إطار المبادرة تدريجيا وفق لأجال التسهيلات الإئتمانية المتاحة.

وأفادت المصادر أن ذلك سيتم مع التأكيد على عددا من التعليمات:
أولا:إمكانية استخدام الأرصدة المتاحة في حدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
ثانيا: بالنسبة للتسهيلات متوسطة أو طويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة يتم استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية سابقة للقرار بسعر المبادرة 8%.
ثالثا: يتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفق الأجالالمقررة للتسهيلات دون إعادة استخدام وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة من تاريخ القرار.
رابعا: في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة التسهيلات الأئتمانية الممنوحة في إطار المبادرة المذكورة يتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.

شروق محمود

شروق محمود

1:05 م, الأثنين, 21 نوفمبر 22