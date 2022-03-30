بورصة وشركات

مصادر: البنك الأهلي يقتنص 6 % من أسهم «فوري للمدفوعات» مقابل مليار جنيه

على عدد 102 مليون سهم.
مصطفى طلعت 11:50 ص, الأربعاء, 30 مارس 22 11:50 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

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علمت “المال” أن البنك الأهلي المصري قد استحوذ على 6% من أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مقابل مليار جنيه تقريباً.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”المال” إن الصفقة تمت عبر الاستحواذ على حصص أقلية من شاشات البورصة عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)، بحوالي 10.25 جنيه للسهم.

واشارت المصادر إلى ان حصة البنك الحكومي ارتفعت من 6.3 إلى 12% تقريباً، علما بان حصة البنك كانت تبلغ 6.3% وفقا لاخر نموذج افصاح للبورصة.

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وقالت المصادر أن شركتي المجموعة المالية وفاروس تولت تنفيذ عملية نقل الملكية بسوق الأورق المالية.

وشهدت شاشات تداول البورصة اليوم الاربعاء تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لعدد 102 مليون سهم بقيمة 1.05 مليار جنيه.

ونقلت وكالة بلومبرج مؤخراً عن مصادر لم تسمها، أن صندوق ADQ” يتطلع لشراء حوالي 18% من “البنك التجاري الدولي”، إلى جانب أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، بما في ذلك شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.

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وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 500% منذ طرحه فى البورصة المصرية منتصف 2019 ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال تلك الفترة، قبل ان يعاود التصحيح مرة أخرى بفعل الظروف التي تعرضت لها سوق المال.

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وطرحت شركة فورى فى يوليو 2019 حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها بالبورصة، فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه وذلك خلال شهر مارس 2020.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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