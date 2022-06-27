مصادر: البنك الأهلى حصل على رخصة لإتاحة السحب والإيداع من ماكينات «pos»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن البنك الأهلى المصرى حصل على رخصة البنك المركزى لإتاحة خدمة السحب والإيداع «cash in& cash out » من خلال ماكينات نقاط البيع «POS ».

وقالت المصادر – فى تصريحات لـ« المال» – إن الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومى من ماكينات «POS» هو نفسه عبر ماكينات الصراف الآلى «ATM ».

وكان البنك الأهلى، أطلق فى مارس 2021 خدمة السحب النقدى «CASH OUT » فقط من محطات الوقود من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS).

وقال حينها إن إتاحة خدمة السحب النقدى من محطات الوقود تستهدف زيادة التغطية الجغرافية التى يقدمها لخدمات السحب النقدى لعملائه، إضافة إلى تحقيق معدل تدوير أعلى للنقدية التى تكون بحوزة تلك المحطات وإضافتها لحساباتهم بالبنوك إلكترونيا بدلا من نقلها للإيداع بتلك الحسابات بشكل يومى.

كما تستهدف تلك الخطوة ودعم شبكة الصرف النقدى للبنك بحيث لا تقتصر على الفروع وماكينات الصراف الآلى فقط، وبالتالى تقليل الزحام على ماكينات الصراف الآلى، خاصة فى الأماكن البعيدة وتخفيف مشقة العملاء فى الانتقال إلى الفروع، مؤكدا حرصه على عدم تحميل عملائه أى مصاريف أو عمولات على عملية السحب.

وأعلن بنك مصر أمس الأول عن توفير خدمات سحب وإيداع الأموال عبر نقاط الدفع «POS » لعملاء المصارف « Cash-in & Cash-out » كأول بنك فى مصر يتيح هذه الخدمة، بالتعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى« EBC».

وقال إن ذلك يأتى تماشيا مع إستراتيجيات البنك المركزى المصرى فى تعزيز التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالى.

ويقدم بنك مصر من خلال خدمة « Cash-out & Cash-in» لعملاء البنوك المختلفة وحاملى بطاقات الخصم والدفع المسبق التى تحمل علامة «فيزا» أو «ماستر كارد» أو «ميزة» خدمات الإيداع والسحب النقدى وفقًا لقابلية البنك الصادر عنه البطاقة، وذلك عبر ماكينات «POS» الخاصة بشبكة التجار، حيث لن تقتصرعلى تقديم خدمات الدفع التقليدية بل ستمتد لتشمل بعض خدمات الصراف الآلى؛ الأمر الذى ينعكس إيجابًا على تخفيف الضغط على ماكينات «ATM » وحل مشكلة التزاحم، كما توفر الوقت والجهد على المواطنين نظرًا لتوفر وسيلة إضافية للسحب والإيداع.

واعتمد البنك المركزى المصرى فى يوليو 2021 القواعد الخاصة بالتشغيل البينى لخدمات الإيداع والسحب النقدى بجميع بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول من خلال مقدمى الخدمات فى إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالى.