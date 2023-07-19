مصادر: الإعلان عن أحدث نماذج اتفاقيات استغلال الذهب مع الفائزين بمزايدة 2020 قريباً

كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع التعدين فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الحكومة اقتربت من إنهاء مفاوضاتها حول أحدث نماذج اتفاقيات استغلال خام الذهب المرتقب توقيعها مع الشركات الفائزة بالجولة الأولى من مزايدة 2020.

ولفتت المصادر إلى أن المفاوضات بين وزارة البترول والكيانات الفائزة بالمزايدة -تتصدرها «باريك جولد الكندية» و«سنتامين الأسترالية»- فى مراحلها الأخيرة .

وقالت إنه من الوارد الإعلان عن إتمام التفاوض حول النموذج النهائى لاتفاقيات الاستغلال فى القريب العاجل، تمهيدًا لاستكمال باقى إجراءات التصديق عليها بشكل نهائى مع الكيانات الفائزة.

يذكر أن «المال» نشرت مايو الماضى خبر تفاوض الكيانات الفائزة بالمزايدة تتصدرها «باريك جولد» و«سنتامين» مع الحكومة المصرية حول بنود نموذج اتفاقية الاستغلال الخاص بامتيازاتهم التى فازوا بها ضمن مزايدة الذهب لعام 2020 للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية.

وطرحت مصر مزايدة عالمية ضخمة للبحث والتنقيب عن الذهب واستكشافه واستغلاله بالصحراء الشرقية خلال 2020، واقتنصت الفوز بها 11 شركة (7 عالمية و4 مصرية)، بالتزامات استثمارية تصل إلى 60 مليون دولار بالمرحلة الأولى.

وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر لـ«المال» فى تصريحاتها على هامش منتدى مصر للتعدين أن الشركات الأجنبية تكثف من مجهوداتها للوصول إلى اكتشافات جديدة للمعدن الأصفر.

وكشفت أن شركة أتون الكندية العاملة فى استكشاف الذهب فى الصحراء الشرقية من أقرب الكيانات للوصول إلى اكتشاف جديد للذهب، قد يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول خلال المؤتمر الصحفي، ضمن فعاليات المنتدى، أن مصر مستمرة فى طرح المزايدات العالمية للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واستغلالها .

ولفت الوزير إلى أنه من المرتقب طرح حزمة مزايدات الفترة المقبلة لاستغلال الخامات والمعادن الثمينة، بخلاف خامات الفوسفات والكبريت والبوتاس، وذلك خلال الربع الحالى من 2023.

وكانت «المال» انفردت مارس الماضى بتفاصيل المزايدة المرتقب طرحها لاستغلال الخامات المعدنية مارس الماضى، تتصدرها خامات البوتاس والفوسفات والكبريت وأكاسيد الحديد فى عدة امتيازات بالصحراء الشرقية والغربية.

وأكد وزير البترول أن مصر تزخر بالثورات والموارد التعدينية التى تمثل فرصًا واعدة لكل الشركات والكيانات العالمية للاستثمار.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ حزمة إجراءات لتطوير قطاع التعدين وتحفيز الشركات على الاستثمار، الأمر الذى انعكس على زيادة معدلات الإقبال على المزايدات العالمية الأخيرة التى تم طرحها للبحث والتنقيب عن الذهب فى مصر .

واستعرض الوزير -خلال المنتدى- أبرز الإنجازات التى تحققت بقطاع التعدين المصرى خلال الفترة الماضية، ورؤية القطاع لتحقيق المزيد منها خلال السنوات المقبلة. ولاقى منتدى مصر للتعدين أمس إقبالًا كبيرًا من كبرى كيانات التعدين العالمية وشركات الحفر والخدمات، وشهد حضور عدد من وزراء التعدين والطاقة بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن مشاركة 50 شركة تعدين عالمية ومحلية.